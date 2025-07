Prodeje Tatra Trucks stoupají, její hospodaření se loni vrátilo k zisku, a přesto mezi akcionáři firmy panuje napětí. Od roku 2013, kdy automobilku zachránily před bankrotem Czechoslovak Group Jaroslava Strnada a Promet Group Reného Matery, podobná situace nenastala. Mezi oběma rodinnými skupinami, do jejichž čela nastoupili potomci obou podnikatelů, to neklape už od loňska. Zákazníci a také zaměstnanci Tatry proto s napětím čekají na výsledek páteční valné hromady akcionářů, která má rozhodnout o historicky největší investici v kopřivnické továrně za více než sedm miliard korun. Jednání začne v osm hodin ráno.

Pozici CSG, která v Tatře drží 65 procent, posiluje zaměření na obranný průmysl. Uskupení Michala Strnada v posledních letech setrvale expanduje v Evropě i ve Spojených státech. Minoritního akcionáře Promet se zbylými 35 procenty naopak oslabuje závislost na evropském automotive, kterému už delší dobu především z důvodu levné čínské konkurence strmě padají objednávky.

Promet se o investicích dozvěděl z médií

Že to mezi vlastníky CSG a Prometu drhne, dokládá červnové oznámení generálního ředitele Tatry Kristijana Fiketa o rozsáhlých rozvojových plánech. Aby výrobce těžkých nákladních vozů a také speciálních aut pro vojáky do roku 2030 zdvojnásobil produkci na tři tisíce aut, hodlá investovat přes 7,3 miliardy korun. Z toho 4,9 miliardy do samotné automobilky a 2,5 miliardy do ekologizace její dceřiné společnosti Tatra Metalurgie.

Součástí záměru je kromě bankovních úvěrů, interních zdrojů a dotací také navýšení základního kapitálu kopřivnické společnosti a její dcery o 2,7 miliardy korun, což jim má umožnit vyhnout se nadměrnému zadlužení. Promet však tyto chystané kroky zaskočily, protože je s majiteli skupiny nikdo nekonzultoval.

„Překvapivý je zvolený postup managementu Tatra Trucks pod vedením Kristijana Fiketa, který plán investic prezentuje v médiích bez předchozího představení, projednání a schválení s akcionáři. Skrze tiskovou zprávu pak žádá o podporu jen den po poskytnutí podkladů. To považujeme za nestandardní,“ uvádí mluvčí Prometu Pavel Barvík. V médiích by podle něj měly být prezentovány plány, které jsou s akcionáři už prodiskutovány a schváleny. „V tuto chvíli se připravujeme na valnou hromadu,“ nechtěl Barvík předjímat páteční postoj Prometu.

Skupina ale zároveň vyjadřuje uspokojení nad tím, že po více než roce od vznesení jejího požadavku na plán investic do Tatry konečně obdržela první investiční záměry. „Rozvoj Tatry byl po celých dvanáct let, kdy jsme jejími spolumajiteli, naší prioritou a přinesl její novodobou úspěšnou éru,“ zdůrazňuje mluvčí Prometu.

Stěžejní body na pozvánce valné hromady jsou nazvané Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a Udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu ohledně budoucího investičního směřování společnosti Tatra v oblasti investic.

Majitelé Prometu se už na jaře rozhodli prodat polovinu svého 35procentního podílu jedné z největších českých zbrojařských firem STV Group. Kritizují to ale odboráři Tatry, podle nichž STV zastupuje v Česku německou automobilku Man, která je konkurentem kopřivnické továrny. Transakci mezi Prometem a STV musí ještě odklepnout antimonopolní úřad.

CSG věří, že menšinový vlastník bude pro

Strnadova skupina připomíná, že Promet veřejně a opakovaně deklaroval podporu Tatře a jejímu rozvoji. „Věříme, že i minoritní akcionář klíčové investice podpoří,“ říká místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour.

Předpokládaných více než sedm miliard korun podle Choura umožní nejen modernizaci a digitalizaci výrobních kapacit v Kopřivnici, čímž se zvýší efektivita a konkurenceschopnost Tatry na světových trzích, ale přinese i stovky pracovních míst a mnoho subdodávek regionálním podnikům. „Pro město Kopřivnice a celý region je to důležitý okamžik. Každý, komu záleží na dalším rozvoji Tatry a kdo ji chce vidět silnější, modernější a konkurenceschopnější, by měl návrh této investice jednoznačně podpořit. Jde o historické rozhodnutí, které definuje budoucnost této ikonické značky na další desetiletí,“ upozorňuje Chour.

Ambiciózní investiční plán má být odpovědí na silnou poptávku po civilních i vojenských vozidlech. Automobilce nahrává skutečnost, že se zaměřuje na různé speciální podvozky nebo kompletní auta po vojáky a hasiče, o něž z důvodu zhoršující se bezpečnostní situace roste zájem. Už začátkem roku poptávka zákazníků z různých kontinentů několikanásobně přesáhla výrobní možnosti automobilky. Stalo se to poprvé od začátku devadesátých let.

Tatra loni zvýšila tržby o 1,31 miliardy korun na 9,67 miliardy, plyne z její výroční zprávy, která je součástí pozvánky na páteční valnou hromadu. Po předloňské ztrátě 45,9 milionu firma loni opět dosáhla čistého zisku, který činil 19,3 milionu.