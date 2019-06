Akcie, měny & názory Petra Zahradníka: Hlas akcionářů (státu) | E15.cz

Obvyklou reakcí na nynější vlnu na naše poměry neobvykle silných protivládních protestů ze strany těch, jimž jsou určeny, je: nevyvádějte v ulicích, ale vstupte do politiky a ukažte nám, že to umíte líp. To je určitě jedna legitimní alternativa. Není však jediná.

Přijmeme-li za svůj fakt, že stát je tu od toho, aby svým občanům poskytoval veřejné služby, tedy takové služby, které jednotlivec sám není schopen zvládnout ani z pohledu kompetence, ale též z důvodu ekonomického. Tyto služby si tedy občan předplácí v podobě daní a logicky požaduje, aby za toto předplatné dostal jejich odpovídající rozsah a kvalitu. Pokud není spokojen, má opravdu dvě základní možnosti: buď se z prostého občana spotřebitele stane též občan poskytovatel a dotyčný vstoupí do veřejného světa.

Nicméně občan spotřebitel, který si opět zcela legitimně nemusí přát do politiky vstoupit, by měl být schopen si hájit svá práva v oblasti jemu poskytovaných veřejných služeb. Základním nástrojem pro jejich obhajobu jsou volby, leč jimi to končit nemusí. Není-li jeho reklamace s úrovní poskytovaných veřejných služeb vyřešena volební cestou, neměl by být odsouzen do role se vším smířené ovce, pasivně a trpělivě snášející šlendrián, jež je mu v podobě veřejné služby poskytován.

Jako občan je totiž nejen jejich spotřebitelem, ale ve skutečnosti též akcionářem. A občanská společnost (a v případě nespokojenosti též její neposlušnost) je jakousi valnou hromadou akcionářů vystavující vysvědčení občanům poskytovatelům, jak jsou s jejich službami spokojeni.

Dívejme se tak na dnešní protesty jako na jeden z bodů takovéto valné hromady, valné hromady minoritních akcionářů, žijících v těžké informační asymetrii s velmi potlačenou pozicí uplatnit svá akcionářská práva. V roce třicátého výročí polistopadových změn může tato valná hromada získat nový specifický obsah.

