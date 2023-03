Česká vláda se v EU pustila do ošemetné hry | e15.cz

Česko se tak pustilo spolu s Německem, Itálií, Polskem, Bulharskem, Maďarskem, Slovenskem a Portugalskem do přetahované ohledně klíčové součásti legislativního balíku Fit for 55, kterým se provádí Zelená dohoda pro Evropu, jíž se EU zavázala dosáhnout bezuhlíkové ekonomiky do roku 2050. Český postup je dost neobvyklý a na první pohled vyvolává dojem dobré orientace v dění uvnitř Unie, zájmu se aktivně podílet na její normotvorbě a také jisté asertivnosti; aktivitu lze považovat za projev sebevědomí nově nabytého za úspěšného předsednictví ve druhé polovině loňského roku.

Při bližším pohledu se ovšem rozehraná partie jeví v trochu jiném světle. Kupkovi šlo primárně o jedinou novou normu, a to zmíněnou Euro 7. Výrobci automobilů a navazující podniky jsou v české kotlině zajedno, že tato úprava bude pro jejich odvětví škodlivá a politikové jim naslouchají. Kupka tvrdí, že norma prodraží výrobu osobních automobilů až tak, že budou v Evropě neprodejné. Povede to nejen k zastavení výroby menších a levnějších modelů, varuje, ale i k tomu, že si lidé nebudou nová auta kupovat a budou dál znečišťovat ovzduší staršími modely, takže místo kýženého účinku povede nová úprava k opaku. Kupka se s touto argumentací napřed vydal za německým ministrem Wissingem, který mu podle všeho vysvětlil, že Německo podpoří českou věc za podmínky, že se Česko na oplátku připojí k německému odporu proti nařízení, jímž se od roku 2035 de facto zakazuje v EU prodávat a registrovat nové vozy se spalovacími motory. Berlín chce, aby se do tohoto zákona zapracoval závazný pokyn Komisi navrhnout výjimku ze zmíněného zákazu pro motory spalující nikoli benzín nebo naftu, ale takzvaná syntetická e-paliva, která sice zatím neexistují, ale kdoví, co bude za 10 let.

Na tomto místě nejde nyní o to vysvětlovat všechna pro a proti ohledně syntetických paliv. Zajímavé je spíše to, že se Praha k německé argumentaci připojila, ačkoli to byli právě čeští vyjednávači, kdo jménem všech členských zemí tento zákon loni v říjnu dotáhl do konce v těžkém jednání s Evropským parlamentem. Posléze byl schválen v plénu parlamentu a jeho konečné posvěcení vládami členských států mělo být formalitou.

Nestává se, že by členský stát, notabene ten největší, nejmocnější a považovaný za pilíř evropské integrace, hodil vidle do již hotové legislativy; takových případů je v análech EU jako šafránu. Stejně tak se nestává, aby země, která se v čele Unie výrazně angažovala pro dosažení obtížného kompromisu, tento svůj úspěch vzápětí negovala tím, že s výsledkem přestala souhlasit a žádá jeho revizi. Tento veletoč neslouží Česku ke cti a sotva se dá ospravedlnit pragmatickou potřebou nedopustit, aby byla zavedena přísná emisní norma Euro 7.

V bruselském kotlíku vyvolává kauza značné vzrušení. Ani ne tak kvůli Česku, jako kvůli tomu, že proti německému postoji se velmi ostře vymezila Francie, také významná automobilová velmoc, kterou bude sotva kdo podezírat z neochoty pomáhat tomuto průmyslu. Zatímco však Němci hledají skulinky, jak do budoucích pravidel propašovat zachování výroby spalovacích motorů, mluví Francouzi o potřebě udělat tlustou čáru a vsadit všechno na elektromobilitu, včetně státních podpor. Významná část evropských automobilek s tím souhlasí nebo aspoň žádá, aby EU vytvořila jasné a stabilní prostředí.