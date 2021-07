Eva Pavlíková: Digitalizace státu je změna myšlení | E15.cz

Pro začátek si položme jednoduchou otázku: co pro nás skutečně znamená digitalizace státu? Jde o mantru, kterou používáme léta a rády ji skloňují všechny politické strany jako svou prioritu. Ale co pro nás skutečně znamená nebo by znamenat měla? A jakou o tom my jako společnost máme představu? Digitalizace je na prvním místě – z mého pohledu – především změna myšlení a řízení komplexní změny, což se často z mé zkušenosti nedaří ani ve velkých firmách.

Veřejná správa je pak taková globální korporace, podobně jako třeba obří dánská společnost Emma Maersk provozující nákladní lodní dopravu, kterou změna směru stojí opravdu velké a dlouhodobé úsilí. Současnost nám tak nabízí vynikající příležitost nově si definovat, co pro nás digitalizace znamená a jak ji využít, abychom takovou situaci boje s pandemií už nemuseli opakovat. Digitalizace je prostředek ke zjednodušení a zefektivnění, nikoliv cíl samotný.

Měli bychom úředníkům a široké veřejnosti dobře vysvětlit, o co v digitalizaci státu jde, co jim konkrétně digitalizace přinese, a vytyčit společnou cestu, protože bez spolupráce obou stran to nepůjde. Je nutné se zaměřit také na kompetence a rozvoj dovedností na obou stranách. V neposlední řadě by to snad ani nešlo bez toho, aby digitalizace byla prioritou vlády.

Vytyčení těchto cílů nám pomůže poprat se s faktem, že Česká republika podle dat Evropské komise před třemi lety obsadila až 21. místo v zesíťování státního a obecního aparátu, akceschopnosti a rychlosti poskytování služeb. Loňská data nejsou o nic pozitivnější. Bohužel se řadíme pod evropský průměr indexu pro oblast eGovernmentu, ať už jde o podíl lidí, kteří podávají formuláře úřadům online, využívání elektronických receptů nebo o online služby pro podniky.

Pro srovnání – skandinávské země jsou na špici žebříčku, zároveň jde o lídry digitalizace v globálním měřítku. Žebříček vedou Finsko, Švédsko, Nizozemsko a Dánsko. Zároveň jde o lídry digitalizace v globálním měřítku. Následují Velká Británie, Lucembursko, Irsko, Estonsko a Belgie. Státu se sice v letech 2006 až 2013 podařilo vybudovat propojenou a sdílenou technologickou infrastrukturu jako systém základních registrů, datových schránek, Portál veřejné správy nebo 14 datových center krajských měst, ale za posledních osm let nás řada evropských zemí v digitalizaci veřejných služeb a v pokrytí sítěmi předběhla.

Proto nám k úspěšné digitalizaci pomůže kvalitní a bezpečná infrastruktura pevných a mobilních datových sítí, kterou podle expertů nebude možné vybudovat právě bez podpory ze strany státu a samospráv. Česko je totiž země se zhruba 6200 obcemi. Z toho přibližně v pěti tisících obcích žije méně než tisíc obyvatel, dokonce drtivá většina z těchto pěti tisíc obcí má méně nežli 500 obyvatel.

Pandemie nám ukázala neuvěřitelnou solidaritu mezi lidmi, podařilo se propojit mnoho subjektů a organizací pro společný cíl – pojďme tento princip využít i pro dlouhodobé řešení digitalizace. Pokud se nám podaří zajistit digitálně přívětivou legislativu, můžeme prohloubit spolupráci při řešení digitalizace mezi veřejnou správou, nevládními organizacemi a komerční sférou. Nakonec máme všichni společný cíl – štíhlý a efektivní stát, díky kterému je Česko dobrým místem k životu.

Autorka je zakladatelka a CEO Česko.Digital