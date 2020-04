Glosa Jany Havligerové: Komunistický recept na covid | E15.cz

Šéf komunistů Vojtěch Filip přišel do sněmovny se zbrusu novým receptem jak porazit koronavirus. Tedy v českých luzích a hájích. Imperativ dnů budoucích by podle něj měl znít: Zavřeme jen někoho.

Zatímco Jihočeský kraj, který poslanec Filip reprezentuje v parlamentu, vyniká – pokud jde o covidovou nákazu – skvělými čísly, existují lokality, které statistiku kazí. Jsou to oblasti Domažlicka a Klatovska, Praha a také Olomouc. Takže je to jasné. Není potřeba postupovat centrálně, stačí si posvítit na místa, kde to nezvládají. Na ně je potřeba uvalit karanténu a šmytec.

Tedy ne tak docela. Filip v tažení proti pandemii postrádá ještě jedno, podle něj zásadní nařízení. A to uzavření vnitřních hranic Česka. Zákaz nezodpovědného pendlování mezi jednotlivými okresy. Jak řekl, bez lokálních opatření u zmíněných čtyř míst zvýšené nákazy „je potřeba se zabývat tím, jestli si sami u sebe nebudeme přivádět problémy“. Je to na zvážení. Příčetnosti předsedy KSČM.