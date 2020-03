Metla na tyrany - glosa Jany Havligerové | E15.cz

Za týrání zvířat bude hrozit až šest let vězení. Za chov zvířat v nevhodných podmínkách, což je třeba případ množíren, by mohl v krajním případě padnout verdikt až deset let vězení. Poslanci po dvou měsících váhání dali za pravdu senátorům, kteří v těchto bodech požadovali zpřísnění trestního zákona.