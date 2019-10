Glosa Jany Havligerové: Vivat EU! | E15.cz

Zohlednit by se přitom měly odlišné životní náklady v každém státě. Asi je nastupujícímu eurokomisaři jasné, že suma kolem dvou tisíc eur jako v jeho domovině, tedy zhruba 51 600 korun, to nejspíš ve všech zemích unie být nemůže. Pak je ovšem zase celkem namístě otázka, proč by se do stanovení minimální mzdy měla Evropská unie vlastně vůbec montovat.

Ale budiž, je to jen idea, o níž se, možná, bude naprázdno debatovat. Ale je to přesně ten přístup k problémům, který nejen v Británii vede k přesvědčení, že Evropské unie už bylo dost. Brexit vyvolal diskuzi, v níž se i čelní představitelé EU přikláněli k tomu, že Brusel by měl náruč, v níž svírá unijní členy, poněkud uvolnit. Ke Schmitovi se to nejspíš nedoneslo.