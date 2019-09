Babiš v Bruselu posílí, říká analytik | E15.cz

Státní zástupce zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších obviněných v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Nezvrátí-li vývoj kauzy nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, nepotvrdí se tak podezření na dotační podvod. To v minulosti vyslovil i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Ředitel think-tanku Europeum Vladimír Bartovic ale připomíná, že evropské instituce už směřování kauzy neovlivní. “V Evropské unii nepanují pochybnosti o nezávislosti orgánů v České republice a nemyslím, že by na tom jejich aktuální rozhodnutí něco měnilo,” říká v rozhovoru pro server E15.

Kauzou Čapí hnízdo se zabývaly i instituce Evropské unie. Vysílá rozhodnutí o zastavení stíhání do Evropy nějaký signál?

Myslím, že nějaký zásadní signál to nevysílá. Opravdu je to považováno za domácí kauzu, i když se jedná o prostředky z evropských fondů. To znamená, že v trestněprávní rovině tuto záležitost zatím řeší státní zastupitelství a národní soudy. Podle mě nepanují v Evropské unii pochybnosti o nezávislosti těchto orgánů v České republice a nemyslím, že by na tom jejich aktuální rozhodnutí něco měnilo.

Pokud by pochybnosti ze strany Evropské unie byly, má možnost reagovat?

Evropská unie v rámci svých pravomocí už zasáhla. Vyšetřovala tento případ a vydala k němu zprávu v tom smyslu, že neuznala tyto náklady České republice. Co se týče vnitrostátního trestněprávního řízení, tam v současnosti nemá žádné přímé pravomoci. Protože v konečném důsledku tím, že v České republice tyto náklady na dotaci pro Čapí hnízdo nebyly uznány, Evropské unii nevznikla žádná přímá škoda.

Vyšetřování na evropské úrovni navíc už proběhlo a nejsem si vědom toho, že by nějakým způsobem dále pokračovalo. Na evropské úrovni bylo uzavřeno a pokračovalo na národní úrovni. Takže nevidím nějaký přesah, který by ho vracel na evropskou úroveň.

Evropská unie nemá právo vstupovat přímo do trestních řízení. To nastane až poté, co se vytvoří funkce evropského prokurátora. Ten pak bude moci v zemích, které se k této myšlence připojí, vnitrostátně působit. Ale v současnosti to ještě v trestním řízení není možné.

Změní se postavení Andreje Babiše v rámci celoevropské politiky?

Toto rozhodnutí spíše na evropské úrovni může do určité míry posílit pozici Andreje Babiše. Když nejvyšší státní zástupce nenařídí případ znovu otevřít, posílí to pozici Babiše v tom směru, že už nebude trestně stíhaný premiérem.