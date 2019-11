Glosa Martina Čabana: Babišův nový standard | E15.cz

Strefovat se u příležitosti výročí sametu do premiéra Andreje Babiše je snadné. To platí i o jeho svátečním projevu v Národním muzeu.

Ten je ale, vášně stranou, potřeba také ocenit. Ano, Babiš četl z papíru, na nějž jistě nekladl slova on sám. Ano, mluvil o odvaze Václava Havla, ačkoli kvůli neslavně proslulým nahrávkám celkem přesně víme, jaké mínění o Havlovi chová a kam by podle něj měly jít pravda i láska. Ano, dojemně děkoval všem, kteří se zasloužili o období, o němž jindy mluvívá jako o době Palerma. Upřímnosti v tom fakt moc nebylo.

Přesto obsahově patřil tento projev k tomu nejlepšímu, co kdy Babiš a jeho tým předvedli. Zaznělo, co zaznít mělo, projev se moudře vyhnul kontroverzím a zapadl do atmosféry svátku. Bylo to lepší, než kdyby se premiér schovával. A pokud se výrazně nezmění nálady voličů, budeme se muset s tímto málem spokojit a také v několika dalších letech vyžadovat alespoň tento standard.