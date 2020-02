Glosa Martina Čabana: Ego versus dva miliony | E15.cz

Že je v průzkumech kolem hranice volebního ponoru narváno, víme dlouho. Stejně jako to, že jeden průzkum sám o sobě nemá valnou hodnotu a smysl má jen opatrná interpretace trendů.

Když už ale vyjde jeden průzkum – konkrétně poslední od Kantaru – tak, že přesně pětiprocentního výsledku dosáhnou hned tři strany (STAN, lidovci a ČSSD) a jen o půl procentního bodu víc vyjde na TOP 09, je to přece jen symbolický důvod k zamyšlení. Nebo by měl být. I kdyby jen kvůli prostému výpočtu.

Statistická chyba podobných průzkumů je obvykle plus minus tři procentní body. Pokud by jen mírně zahrála v neprospěch zmíněných stran, propadnou ve volbách klidně dva miliony hlasů. To jsou kromě jiného dva miliony voličů, kteří nebudou mít ve sněmovně své zastoupení.

Ani zcela reálná vyhlídka na největší volební frustraci v české historii ale neodrazuje pravostředové trpaslíky od fikaného taktizování v lítých bojích o vlastní partajní ega. Čas na to, aby jejich lídři dostali rozum, se ovšem kvapem krátí.