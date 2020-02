Rakušan: Frustrace veřejnosti je obrovská | E15.cz

Jezdíte po krajích, jednáte o koalicích a usilujete o zvýšení podpory STAN. Vytáhnete ji na sedm až osm procent, jak jste si předsevzal, aby hnutí příští rok nehrozil odchod z Poslanecké sněmovny?

Poslední průzkumy svědčí o růstovém trendu, byť u STEM, který nám moc nepřeje, to bylo nejprve přes sedm procent a pak pět a půl procenta. Další šetření ukazovala podporu nad šest procent. Značka STAN je určitě viditelnější, hlavně se mi podařilo zaktivizovat naše lidi v regionech. Také máme tři stovky nových registrovaných příznivců.

Před podzimními krajskými volbami se ale vám ani dalším stranám nedaří v některých regionech uzavírat dohody. Nejvíce dusno bylo kvůli krachu koalice s TOP 09 ve Středočeském kraji, že?

Na sociálních sítích se debata o spolupráci zredukovala jen na STAN a TOP 09. Od začátku jsem ale říkal, že budeme kraj od kraje hledat nejrůznější spojenectví. Na Královéhradecku máme společnou kandidátku s Východočechy a ODS. Na Olomoucku jsme znovu otevřeli debatu s Piráty. V Moravskoslezském kraji jednáme s občanskými demokraty, Ostravakem a s hnutím Nezávislí. Na Ústecku a na Karlovarsku jdeme v širších formacích, kde je i TOP 09.

A střední Čechy?

Byla kolem toho zbytečná hysterie. V minulých krajských volbách jsme tam získali 18,5 procenta a TOP 09 přes šest procent s tím, že podobný výsledek by měla mít i letos. Jako člověk, který vedl kandidátku v regionu a umí počítat zisky i ztráty hlasů při různých koalicích, ujišťuji, že bude mnohem výhodnější, když budeme pod značkou STAN spolupracovat s KDU-ČSL a SNK Evropskými demokraty. Máme tak daleko větší šanci porazit ANO a zbavit mandátu hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou.

Společný postup s TOP 09 by vás připravil o hlasy?

Dávám ruku do ohně za to, že v případě koaliční kandidátky bychom několik procent navíc nezískali. Tato procenta přitom mohou rozhodnout o tom, zda bude dál vládnout paní Jermanová s podporou komunistů, anebo někdo jiný. Musíme se dívat zvlášť na jednotlivé kraje. Tipuji, že v šesti až sedmi z celkových třinácti, kde se volí, budeme postupovat se stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně. U zbylých to budou menší uskupení, která se z pražské perspektivy mohou zdát méně významná. V daném regionu ale získávají výrazný počet hlasů.

Kdy představíte kandidátky?

V březnu na naší programové konferenci, kde budeme prezentovat i lídry, volební témata a formáty koalic. Přesvědčíme veřejnost, že jsme svorníkem spolupráce a dokážeme postupovat s ODS, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09, zelenými i s lokálními uskupeními.

Takže svazky jen s jednou stranou ve všech krajích by nebyly výhodné, musíte hledat synergie.

Kdybych se na to díval z Prahy, asi bych jednoho partnera preferoval. Při cestách do regionů ale zjišťuji, že někde by koaliční spolupráce nefungovala. Bylo by to kvůli lidským vztahům nebo součtu volebního zisku. Při vytváření koalic vždy neplatí, že jedna a jedna jsou dvě.

To se záměry STAN a TOP 09 tak liší?

STAN se snaží nalézt takové mechanismy, aby vyměnilo garnitury ANO. Například v Moravskoslezském kraji se nám to může podařit s ODS.

Je to tak, že kdyby se STAN v některých krajích spojilo s TOP 09, mohlo by o několik procent hlasů přijít?

Někteří naši regionální politici takové odhady skutečně mají a říkají, že spolupráce by znemožnila porazit ANO. V mnoha krajích dokáže STAN poctivou prací svých starostů oslovit i ty, kteří v parlamentních volbách dávají hlasy uskupení Andreje Babiše.

V čem jsou mezi STAN a TOP 09 rozdíly?

Máme jinou genetickou výbavu i způsob vzniku. TOP 09 měla silného předsedu, kterému regiony většinou vyhověly. My jsme naopak vyrostli odspodu a krajům jako předsednictvo nemůžeme, a ani nechceme přikazovat, s kým mají uzavírat dohody a koho dávat na kandidátky. Kdybychom to udělali, STAN se za rok rozpadne.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si pochvalovala, jak si s vámi nebo s některými poslanci KDU-ČSL rozumí. Ukazuje se ale, že ze sněmovny dohadovat koalice nelze.

Paní Pekarové Adamové jsem říkal, že máme jiný princip rozhodování. Kdybych se pustil do silové politiky vůči našim krajským předsedům, destruoval bych jakoukoliv možnou spolupráci před volbami do Poslanecké sněmovny v příštím roce.

Skutečně bude vytváření koalic před sněmovními volbami jednodušší?

Naši lidé vnímají krajské volby spíše jako komunální. Z toho vycházíme a děláme tak i kampaň. Naopak v parlamentních volbách se napříč celým hnutím shodujeme, že Andrej Babiš je pro tuto zemi zlem, protože všechno centralizuje do Prahy, rozbíjí rozhodování na krajské a obecní úrovni a blokuje tak rozvoj regionů. Naši členové jsou přesvědčeni, že jim Babiš škodí, a chtějí ho porazit. Proto jsou ochotni pozapomenout na svébytnost značky STAN a uzavřít celostátní svazky, které jako předsednictvo prosazujeme.

Máte už představu, jakou formu spolupráce zvolit?

Možností je více. Může to být vzájemná podpora, u níž není nutné překonávat zvýšený práh pro vstup do sněmovny jako u předvolebních koalic. Pak jsou nová řešení. Je tady aktivní občanská společnost, nejrůznější politické subjekty pohybující se mezi pěti až sedmi procenty. Motorem je očekávání změny.

Myslíte širší platformu, jako bylo Občanské fórum?

Jako příklad to použít lze, širší blok by do politiky přitáhl nové osobnosti. Strany by ale musely pozapomenout na svoji identitu a lecčeho se vzdát. Otázka také je, kolik by jich do toho šlo. Kdybychom ale takový model představili ukvapeně, koledovali bychom si o obrovský problém. Nejprve musíme mít program a silné, nové osobnosti stejně jako vyřešené financování a PR. V opačném případě za pár týdnů zmizíme ze scény.

Zdá se, že už to máte docela promyšlené.

Oznámit nějaký svazek ukvapeně s tím, že bude v prvním průzkumu ohodnocen na sedm a půl procenta, je sebevražedná mise pro všechny. Pokud po nás lidé chtějí skutečné řešení a alternativu za ANO, musejí počítat s tím, že to může trvat přes rok. I kvůli tomu, že ve sněmovně je devět subjektů a některým se změnilo vedení.

Šéf ODS Petr Fiala na kongresu řekl, že do Vánoc by mohly vzniknout tři středopravicové subjekty, které by postupovaly proti ANO. Váš názor?

Určitě budeme více vědět po krajských volbách, na jejich výsledek všichni čekáme. Některé strany mohou posílit, jiné oslabit a bude jasnější, jak dál. Pak bude trvat několik měsíců, než se dohodneme. Byl jsem na demonstracích na Václavském náměstí, na Letenské pláni i jinde. Frustrace veřejnosti z toho, že už sedm let vládne podobná sestava, je obrovská a plně jí rozumím. Lidé ale nemohou žádat ukvapená řešení, jejich znechucení by pak mohlo být ještě větší. Zklamané naděje voliči neodpouštějí.

Co říkáte na výsledky hned tří stranických sněmů, které se konaly v lednu?

Před kongresem ODS jsme byli zvědaví na podobu týmu kolem předsedy. Občanským demokratům není příliš blízké se s někým spojovat. Myslím, že na tahu je nyní Petr Fiala. Stojí v čele silné opoziční strany a věřím, že nám svoje vize představí. Jistě o nich hodně přemýšlí.

A Piráti s KDU-ČSL?

Nového předsedu lidovců Mariana Jurečku vnímám jako odpůrce spolupráce před sněmovními volbami a Piráti řekli, že chtějí jít sami. Vůči STAN jsou ale velmi vstřícní, takže věřím v dohodu před letošními krajskými volbami na Olomoucku.

Objevují se úvahy o liberálním bloku STAN a Pirátů. Mají reálný základ?

S Piráty jsme si jako středové hnutí s liberálním nádechem blízcí v mnoha programových bodech. Například ikonou transparentnosti veřejné sféry byl ještě před Piráty současný šéf našeho poslaneckého klubu Jan Farský. Věřím, že Piráti se budou spolu s námi podílet na porážce ANO v mnoha krajích.

A co další rok?

Čeká mě kandidatura na předsedu. Spojím ji s dohodami, které pomohou odstranit Andreje Babiše jako premiéra. Teď ale nebudu říkat, s kým se budeme držet za ruku. Jsme autentické hnutí a rozhodně nejsme urážliví. Když nás někdo odmítne, nezačneme proti němu trollit na sociálních sítích.

Trváte na společném postupu opozice, nebo je reálnější vytvoření několika bloků?

Loni jsem navrhoval spojení opozice po vzoru dřívějšího postupu proti Vladimíru Mečiarovi na Slovensku. Věřil jsem, že tento koncept, kde jsem počítal i s Piráty, může zvítězit v parlamentních volbách. Z důvodu mnoha vnitřních limitů ale vypadá neschůdně. Přesto jsem na kongresu ODS vyzval, abychom si konkurovali až v době, která bude znovu normální. Pokud budou Piráti trvat na samostatném postupu, může vedle nich vzniknout konzervativní blok a také otevřená platforma pro liberální voliče, která by do sebe absorbovala potenciál aktivní občanské společnosti. To by mohla být schůdná varianta.

Pomůže aktivizaci společnosti projekt starosty Prahy 7 a poslance Jana Čižinského s názvem 3000 statečných, nebo je to ukvapené?

Trochu mě překvapil. Několikrát jsem se s ním bavil a nečekal jsem, že přijde s něčím takovým. Pokud to mám brát jako občanskou iniciativu, která má zaktivizovat lidi v regionech, pokoušíme se o to jako STAN dlouhodobě. Když ale Jan Čižinský v médiích připustil, že má premiérskou ambici, ukvapené to je. Jakkoliv souhlasím s otevřením kandidátek novým lidem, aby se nerecyklovaly stále stejné tváře, nevím, jestli toho lze docílit tím, co představil.