Glosa Martina Čabana: Z Bruselu krev neteče | E15.cz

Proto by vyústěním celé kauzy, pokud se předběžné závěry ve zprávě potvrdí, zdaleka neměly být jen zasloužené bezprostřední Babišovy politické trable nebo nezasloužená půlmiliardová účtenka pro českého daňového poplatníka. To by bylo pořád málo. Mělo by dojít k přehodnocení celého českého zacházení s eurofondy, v němž se zjevně až příliš často postupovalo a postupuje podle hesla Z Bruselu krev neteče.