A ještě to rozšlapat - glosa Petra Peška | E15.cz

Taškařice s pivní DPH je sama o sobě úsměvná, koaličním sociálním demokratům to ale asi přišlo ještě málo.

Místo aby nechali ve zmatku se sazbami po právu vykoupat hnutí ANO, upozornili na své spolupachatelství výzvou ke koaličnímu jednání o celé věci. Došli zřejmě k závěru, že nápravou nepřehledné situace u DPH na pivo získají politické body na úkor svého silnějšího koaličního partnera. A navíc budou vypadat státotvorně. Místo toho se stali terčem opozičního posměchu, nutno dodat, že oprávněně. Nedomysleli jsme to, komentují úpravy sazeb DPH v sympatickém závanu sebekritiky. Totéž ale platí i o jejich nynější reakci.

Chtěli jsme to nejlepší, ale dopadlo to jako vždycky, připomněl v témže duchu šéf ČSSD Jan Hamáček známá slova někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina. Použít by se dal ale ještě jeden citát, který pochází od loni zesnulého bývalého francouzského prezidenta Jacquesa Chiraca: Propásli dobrou příležitost mlčet…