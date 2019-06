Glosa Petra Peška: Agent a hňup | E15.cz

Ve zkratce. Václav Klaus, nyní zakladatel a předseda správní rady Institutu Václava Klause, se podělil o dojmy z další ze svých cest, tentokrát z plavby kolem britských ostrovů. Kromě jiného se pozastavil nad tím, jak národnostně různorodý je personál na jeho lodi: „Já v tom vidím záměr kosmopolitů – hranice mezi státy a národy co nejvíce zlikvidovat.“ A zmínil i to, že posluchače své přednášky na lodi „překvapil grafem a statistickými daty“ o rychle rostoucím ruském HDP na hlavu po roce 1990 (celý článek bývalého prezidenta zde).

Miroslav Kalousek nelenil a na sociálních sítích to ohodnotil několika vřelými větami, mj.: „Dnes nepochybuji, že Václav Klaus byl a je ruský agent, znovu aktivovaný po roce 2010.“ To pro změnu nenechalo klidným exprezidentova mluvčího, který exšéfa TOP 09 vypeskoval nejen za tuto reakci, ale i za její načasování – Václav Klaus zrovna slaví narozeniny. „Doufám, že si nenechá zkazit náladu takovým hňupem,“ uvedl Petr Macinka (celé obě reakce zde).

Jde spíš o emoční než faktický spor. Takže je vlastně vedlejší, že Václav Klaus zároveň napsal, že „dnešní Rusko je politicky méně demokratické a více autoritativní (než např. Česko a USA)“ a že růst jeho HDP na hlavu je potřeba hodnotit i vzhledem k tomu, z jak nízkého základu tento ukazatel v roce 1990 vycházel. Byť demografický vývoj, který u této hodnoty mluví ve prospěch Ruska a v neprospěch USA, už Václav Klaus nezmínil, ale to jen na okraj.

Výmluvná je ale úroveň, na níž se tento dialog – či spíše série monologů – odehrává. Bývalý prezident a někdejší propagátor volného trhu je znechucen tím, že na lodi pracují lidé z různých zemí (a neopomine se hned na počátku pochlubit, jak často někde přednáší). Bývalý ministr a šéf strany z něj šmahem dělá ruského agenta. Exprezidentův tábor oplácí urážkou jiného rázu…

Zapadá to do toho, jak dopadli i jiní bývalí vrcholní politici. Miloš Zeman to sice po premiérském úřadu dotáhl na prezidenta, ale stačil se rozhádat se svoji mateřskou stranou a svůj mandát rámuje urážkami a vulgaritami. Bohuslav Sobotka chodí demonstrovat proti premiérovi, jehož kdysi přibral do koaliční vlády. Mirek Topolánek se sice uchytil v byznysu, v prezidentských volbách ale utrpěl debakl (4,30 procenta) a nyní mj. moderuje talk-show. A ani u takového Petra Nečase nelze mluvit o zcela důstojné postpolitické kariéře, o takovém Jiřím Paroubkovi nemluvě.

Často se říká, že česká společnost se nedokáže o bývalé vrcholné politiky důstojně postarat – bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Na to něco nepochybně bude. Nutno ale dodat, že mnozí z nich k tomu přispívají sami.