Glosa Petra Peška: Babiše „realizovat“ v Praze, nikoliv v Bruselu | E15.cz

Především tím Piráti dávají podprahově najevo, že by naše domácí politické problémy měl vlastně řešit někdo jiný. A nahrávají Andreji Babišovi na smeč, kterou předvedl v prohlášení o „novodobých marxistech, kteří nemají asi lepší program, než udávat Českou republiku a jejího premiéra do Bruselu“.

Samozřejmě je to tak, že za problémy Andreje Babiše v Bruselu může v první řadě Andrej Babiš. Převedl svůj byznys do svěřenských fondů, jak mu uložil zákon, jeho vliv tím ale neopadl. A jakkoliv může dávat najevo pocit nespravedlnosti z nařčení, že jeho koncern prosperuje a vesele čerpá dotace i díky jeho přítomnosti ve Strakově akademii, přispívá k tomuto přesvědčení i on sám. Už jen tím, že se podnikání napojeného na stát před vstupem do politiky úplně nezbavil a nechává své firmy spravovat svými blízkými.

Pirátská stížnost mu ale hraje do karet. Může z nich dělat „udavače“ – a on sám jakožto registrovaný spolupracovník StB moc dobře ví, co to obnáší. Může to celé prezentovat jako spor zlé EU vůči bité České republice. Co lepšího si během kampaně před volbami do Evropského parlamentu přát.

Jediným skutečně efektivním řešením je vyřešit si problém s Andrejem Babišem zde v České republice. Ať už politicky – tedy jeho porážkou ve volbách – či v trestně-právní rovině, pokud nezávislý soud dojde k závěru o jeho vině. Jinak se mu bude jen dávat munice, aby mobilizoval své věrné voliče.