Glosa Petra Peška: Kořeny zla v Německu | E15.cz

Vrah, zločinec, zrůda… je jedno, jak daleko se při hledání expresiv zajde. Z dostupných informací vyplývá, že to byl extremista, xenofob a rasista. Je správné věci nazývat pravými jmény.

Byť to byl čin jedince hnaného nenávistí, nešlo o čin izolovaný. Zapadl do dalších projevů nenávisti a byl spáchán v atmosféře netolerance a vyhroceného stavu, v němž se německá společnost nachází. Je těžké to tím vysvětlovat a určitě to tím nelze omlouvat. Ale je třeba na to brát zřetel už kvůli tomu, aby se v budoucnu podobným tragédiím předešlo. V Německu i jinde.

Radikalizace té části společnosti, která je k radikálním postojům nejnáchylnější, nepřišla sama od sebe. Míra přistěhovalectví přesáhla – zvláště v některých oblastech – úroveň, která bývá označována za obecně společensky stravitelnou. Debata o imigraci a dalších ožehavých tématech bývá korigována či rovnou potlačována mainstreamovými mantinely. Frustrovaní jedinci získávají pocit bezmoci, který si bohužel někteří z nich ventilují tímto tragickým a zavrženíhodným způsobem.

Nic z výše uvedeného je neomlouvá, ale bylo by krátkozraké tyto společenské jevy přehlížet. Či si ulehčit mentální námahu tím, že se to hodí na politickou krajní pravici, do níž byla zařazena i Alternativa pro Německo. Protože demokracie neznamená jen ultimativní prosazování jednoho rádoby nejsprávnějšího pohledu. A protože jinak hrozí, že podobné projevy frustrace se budou opakovat, ať už méně či více násilnou formou.

Je správné, že se na místo činu vypravili přední němečtí politici včetně prezidenta Steinmeiera. A je sympatické, že se kvůli odsouzení masakru v Hanau a na památku obětí konala pietní shromáždění. Až emoce opadnou, bylo by dobré se zamyslet nad tím, odkud kořeny tohoto zla pocházejí. Nejen pro Němce.