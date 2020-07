Glosa Petra Peška: Orgánem na karanténu | E15.cz

Je to téměř pět měsíců, co v Česku vypukla pandemie koronaviru. A jen o málo kratší dobu se mluví o chytré karanténě.

Výsledek? Teprve nyní, koncem července, začíná brát vláda tento projekt skutečně vážně, byť opět s nejistým výsledkem…

Nejde přitom jen o to, že chytrá karanténa zjevně nebyla dobře připravena. Nebo že prakticky nefunguje, jak zaznívá i v ostřejší kritice. Výmluvné je i to, jakým způsobem to nyní vláda řeší.

Vzniká nový vládní orgán, jako by to se současnou strukturou nešlo. Přitom by stačilo, kdyby spolu jednotlivé složky moci normálně komunikovaly. Nedocházelo by pak k situacím jako v Moravskoslezském kraji. Když ale teď členové nového týmu budou aspoň občas sedět u jednoho stolu, třeba se i komunikace zlepší.

Za pozornost stojí i to, že v čele vznikající rady pro zdravotní rizika má být přímo premiér. Jednak v tom můžeme vidět posedlost Andreje Babiše mikromanagementem. Rád rozhoduje i o konkrétních drobnostech, navíc s oblibou přebíjí nápady svých ministrů. Funkčnost vlády tím sice může trpět, ale premiérovi to přináší nejen potěchu, ale i politické body.

A když bude stát v čele nové rady on, vyřeší se tím vlastně i spory které nyní ohledně chytré karantény vypukly mezi ministry vnitra a zdravotnictví, Janem Hamáčkem (ČSSD) a Adamem Vojtěchem (za ANO). Premiér na ně jako jejich nadřízený dohlédne, podobně jako rodič „srovnává“ zlobivé děti.

A když ani toto nepomůže? Tak po verzi chytré karantény 2.0 přijde verze 3.0, případně vznikne ještě nějaký další orgán. Do podzimu a případné nové vlny pandemie přeci času dost…