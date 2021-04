Glosa Petra Peška: Premiér – ostřelovač ministrů | E15.cz

Současný premiér ale na to jde oklikou. Ministrům posílá vytýkací dopisy, které pak unikají do médií. Během Velikonoc vyšlo najevo, že šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný už měl dostat minimálně čtvrtý. Andrej Babiš to považuje za normální, posílá je prý i dalším ministrům.

A když už jim nepíše, tak alespoň veřejné ostřeluje jejich plány. Například v neděli se ozvala konzultační skupina při ministerstvu školství proti výtkám, které premiér dal najevo vůči plánu na postupný návrat žáků do škol. Jednak se mu nelíbí, že se má vracet do škol a školek jen část dětí. A kritizoval i to, že by se otevírání či neotevírání škol mělo řídit podle situace v jednotlivých okresech.

Nebylo by samozřejmě nic špatného mít jiný názor. Podle konzultační skupiny ale byl Andrej Babiš při tom, když plán projednávala vládní rada pro zdravotní rizika. Celé to tedy spíš vypadá na mediální ostřelování ministra školství Roberta Plagy.

A skutečnost, že jak šéf resortu školství, tak ministr Blatný jsou nominanty premiérova hnutí ANO, je už jen pomyslnou třešničkou na dortu podivného fungování této vlády.

Na druhou stranu jsou chvíle, kdy Andrej Babiš jedná přímo a otevřeně. Třeba když národu oznamuje, kdy skončí nepopulární nouzový stav, jak to učinil v neděli…