Silní posílí, ale jen mírně. Klíčový sněmovní výbor odsouhlasil nový volební systém | E15.cz

Letošní vítěz voleb do Poslanecké sněmovny už nemůže počítat s výrazným zvýhodněním. O změně volebního systému, který v roce 2017 přihrál ANO patnáct mandátů navíc, má dolní komora parlamentu rozhodnout už příští středu. Přestože bonifikace silných stran úplně nezmizí, bude jen velmi mírná. Od zásahu Ústavního soudu, který části volebního zákona zrušil, uplynuly dva měsíce.

Vedle štědrého bonusu pro vítěze voleb přestane po dvaceti letech platit také d’Hondtova metoda přepočítávání hlasů voličů na poslanecká křesla. Má ji nahradit Imperialiho kvóta. Úpravy doporučil ke schválení sněmovní ústavně-právní výbor. Poslanci se už dříve shodli na zachování 14 volebních krajů. Jeden celostátní obvod, který by nahrával silným lídrům, hnutí Andreje Babiše neprosadilo.

Pokud návrhy plénum dolní komory na středeční schůzi v závěrečném třetím kole schválí, posoudí je Senát. Novelu zákona, bez níž se na podzim nemohou konat volby, by mohl prezident podepsat na přelomu dubna a května.

„Tvrdý bonus pro vítěze není, ale přijatý systém lehce posiluje silnější a mírně oslabuje slabší. Je to tím, že rozdává více mandátů v krajích. Silnější získají o jeden až dva mandáty navíc, ale nemusí to být nutně vítěz voleb,“ řekl šéf ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS), který přišel s většinou změn. Dodal, že Imperialiho metoda je v souladu s nálezem Ústavního soudu.

Benda neuspěl pouze s návrhem, aby ve druhém skrutiniu měly při rozdělování zbylých křesel mezi kraje hlavní slovo samy politické strany. Tento model fungoval v Česku v devadesátých letech, dodatečně se rozhodovalo zhruba o třiceti mandátech.

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) přesvědčil členy výboru, aby upřednostnili automatické rozdělování zbylých mandátů. Šlo o poslední sporný bod. „S ohledem na postoje senátorů je návrh kolegy Vondráčka jednodušší, výbor ho jednoznačně doporučil. Se senátory o změnách intenzivně diskutujeme,“ dodal Benda. Odhadl, že novelu zákona schválí obě komory do konce dubna.

Stejný názor má i místopředseda Starostů a nezávislých Jan Farský. „Kdyby strany převzaly část výběru mandátů na sebe, doplatili bychom na to sníženou důvěrou v politiku,“ míní. Právě na postoji STAN bude předpokládaný úspěch dalšího legislativního procesu záležet, protože po ODS a TOP 09 má v Senátu druhý nejsilnější klub.

„Domnívám se, že proti automatickému rozdělování hlasů snad nikdo nebude nic mít,“ míní členka ústavně-právního výboru za ANO Helena Válková. I šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek očekává, že úpravy budou oběma komorami přijaty během dubna.

Předloha obsahuje také měkčí vstupní klauzule pro koalice. Nově by uskupení dvou stran muselo získat alespoň osm procent hlasů a blok třech a více stran 11 procent. Dosavadní kvora pro koalice byla deset, 15 a 20 procent.

Jaké návrhy byly ve hře

Vláda předložila dvě verze novely volebního zákona:

- Zachování 14 volebních krajů, přičemž hlasy by se přepočítavaly Hareovou metodou. Podle ní by byl celkový počet platných hlasů, které úspěšné strany získají, vydělen číslem 200 a výsledek by následně určil počet poslanců pro jednotlivé subjekty s více než pětiprocenty na základě jejich zisku.

- Nahrazení 14 volebních krajů jedním volebním obvodem. Pro přepočet hlasů by se použila Hagenbach-Bischoffovu kvóta, která celkový počet platných hlasů pro úspěšné volební strany vydělil číslem 201. Oproti tomu ústavně-právním výborem schválená Imperialiho metoda přičítá dvojku.