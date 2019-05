Glosa Petra Peška: Tři pokusy, jedna naděje | E15.cz

Zdanění církevních náhrad, kterým se vládní koalice odvděčila komunistům za podporu, míří dle očekávání k Ústavnímu soudu. A to hned třikrát. Každé podání je založené na něčem jiném, což má zvýšit šanci na úspěch. Za jedním stojí i hnutí STAN. Jeho úspěch by jistě potěšil i zbývající odpůrce nestoudného osekání peněžních kompenzací církvím. Je ale zřejmé, že by to zároveň podpořilo sebevědomí Starostů. To je ale vedlejší, totéž ostatně platí i u zbylých dvou iniciativ, které vznikají v režii ODS a KDU-ČSL.

Paradoxní je, že zrušení daně z církevních náhrad by nejspíš nevadilo ani některým zástupcům vládních stran. Většina senátorů ČSSD proti zdanění hlasovala a není vyloučeno, že se některý z nich podepíše i pod jednu ze stížností ústavním soudcům. A hnutí ANO by si v případě, že by Ústavní soud daň zrušil, umylo ruce. Komunistický vlk by se nažral, ale církevní koza by zůstala celá. Stačilo by to na odpuštění?