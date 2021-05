Jakub Horák: Legenda o dvou spravedlivých | E15.cz

Stará židovská legenda praví, že tíha světa spočívá na 36 spravedlivých, bez nichž by svět nemohl existovat. Každé jejich dobré i zlé chování neustále vyvažuje rovnováhu nad kolapsem lidstva, které by bez nich zaniklo. Vtip je ovšem v tom, že ani oni o sobě nevědí, že k oněm spravedlivým patří. Může to tedy být kdokoli z nás.