Jan Sedlák: Jak chápat divočinu kolem Twitteru i Zuckerbergovy Mety | E15.cz

Vtip poukazuje na obrovské zmatky, které v Twitteru navenek nastaly hned poté, co Musk tuto sociální síť převzal. Začal s masivním propouštěním a experimentováním s novými funkcemi, které následně zase ruší. Dynamický vývoj v podstatě v reálném čase komentuje kde jinde než na Twitteru, podobně jako to svého času dělal stále ještě zabanovaný exprezident Donald Trump.

Veřejný prostor začal Muska považovat často až za šílence, který vůbec netuší, co dělá. Twitter je dle mnohých před kolapsem, takže část uživatelů zavelela k odchodu na alternativní síť Mastodon. Panikařící a někdy až hysteričtí glosátoři ale příliš nepochopili, jak Musk funguje a jak moc odráží ducha Silicon Valley, startupů a podnikání v inovativních technologiích.

Ve světě technologických firem existuje pojem rapid prototyping a hodně se mluví o rychlých iteracích nápadů. Ve vesmíru, kde je obří konkurence a vše se děje strašně rychle, je potřeba bleskurychle přicházet s nápady a funkcemi a okamžitě je realizovat. Pak se vypustí mezi lidi a zjišťuje, zda se uchytí. Pokud ano, začne se do toho ještě více šlapat a od investorů nabírat peníze na rychlé obsazení trhu.

Pokud se funkce neuchytí, prostě se zruší, překlopí na jinou a iteruje. Přesně tohle Musk začal v Twitteru dělat. Někomu může připadat jako trouba, který střílí od boku, ale i díky tomuto přístupu (a hardcore oddanosti pečlivě vybraných lidí) vybudoval Teslu nebo SpaceX a přesně na tomto stojí úspěchy dalších gigantů Silicon Valley. Uvidíme, zda mu to bude fungovat i u sociální sítě.

Podobné nepochopení se v poslední době točí také kolem Marka Zuckerberga. Ten je zase pod veřejnou palbou kvůli tomu, že vyhodil jedenáct tisíc lidí a že cpe a dál hodlá cpát až desítky miliard dolarů do metaverza, o němž sám řekl, že nebude v zisku klidně deset a více let.

Mám rád knihy, jako jsou Google Story nebo The Everything Store (Amazon). S odstupem řady let detailně popisují, jak vznikly podniky typu Apple, Facebook, Google a další. Autoři mají možnost mluvit se stovkami zainteresovaných lidí a mají přístup k dříve tajným a jinak nedostupným informacím. A mimo jiné vždy popisují, jak dané firmy a jejich zakladatele veřejnost složená z analytiků, novinářů, Wall Street, manažerů a řady dalších absolutně nepochopila.

Bezos chce prodávat knížky online, se zbláznil ne? Google dělá vyhledávač, aniž by měl vymyšlený obchodní model, co to je za blbost? Jobs právě prezentoval telefon bez klávesnice, to nikdy nemůže fungovat a Nokii to nemůže ohrozit. Proč nám tady říkáte něco o cloudu, tam si nikdo seriózní nikdy svá data nenahraje.

Úplně stejně se dnes všichni pošklebují Zuckerbergově metaverzu. Jde ale o člověka, který si vytyčil vizi, již aktuálně může komplexně a do detailu chápat jen on. Byť dnes celý koncept může vypadat divně, Meta dělá obrovské technologické pokroky ve vývoji brýlí pro virtuální realitu a do rozvoje nového konceptu investuje vlastní vydělané peníze.

Může z toho být velmi drahý byznysový neúspěch. Nebo také přesný opak, který kvůli nedostatku informací, vědomostí a absence vidění za roh v současnosti nedokážeme zhodnotit. Zuckova víra ve VR a metaverzum ale musí být velká, protože Facebook, Instagram a WhatsApp už dlouho postrádají silnou produktovou vizi a vedení, stagnují na místě a je na nich vidět, že šéf má hlavu jinde.