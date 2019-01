Komentář Lukáše Kovandy: Smutný dárek pro společnou měnu | E15.cz

Víra mi dává smysl života a přesvědčení, že stojí za to žít a udělat něco dobrého. To říká římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec a spisovatel Marek Orko Vácha. V jeho osobě se mísí hluboce věřící člověk a evoluční biolog a právě tahle kombinace prý dává smysl. Vývoj člověka je podle něj něco podivuhodného, musí za tím ale být ještě nějaká vyšší mysl, inteligence. Bibli přirovnává k Titanicu. Není to dokument, ale poselství je jasné. Vácha se pozastavuje nad tím, jak se to stalo, že člověk páchá šílenosti, genocidu a ničí svoji planetu. Po smrti se chce ptát boha, jestli to prostě nešlo udělat jinak, lépe. Tahle otázka ho trápí.