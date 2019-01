Komentář Martina Čabana: Mnoho příležitostí k promarnění | E15.cz

Pamatujete si ikonickou scénu, ve které v závěru filmu Statečné srdce mučí Mela Gibsona a následně si Skotové pod vedením Roberta Bruce vybojují svou svobodu? Tak přesně to jsou události, kterými začíná film Outlaw King (česky by se dal název přeložit jako Král psanec). Tedy ne že by i tady čtvrtili australského antisemitu. Robert Bruce si poté, co uvidí jednu čtvrtinu Wallacova těla nabodnutou na kůl, uvědomí, že rebelie ve Skotsku nekončí, a vydává se proti anglické přesile konečně vybojovat vytouženou svobodu. Tentokrát ale bez kiltů a holých zadků. Zato litrů krve a metráků bahna tu bude zhruba stejně. Nebo možná víc.