Komentář Martina Čabana: Neodbytná daň | E15.cz

Sektorová daň je zpátky ve hře. Těžko říci, jestli to premiér Andrej Babiš chtěl, jak vyplynulo z jeho nedělního vyjádření, nebo nechtěl, jak vehementně tvrdil včera. Skoro by se ale dalo tipnout, že platí první možnost.

Sociální demokraté v podstatě od začátku fungování koaličního kabinetu hovoří o sektorové dani pro banky, leč do vládního programu ji nedostali. Původně ovšem ve svém volebním programu slibovali sektorovou daň také pro telekomunikační firmy. A právě na to jako by si náhle vzpomněl v neděli Babiš. Socialisté mimochodem chtěli danit i energetické firmy, které se zatím nenápadně dívají jinam a doufají, že si na to nikdo nevzpomene.

Z Babišovy strany může připomínka sektorové daně představovat další stupeň nátlaku na mobilní operátory, kteří neslyší na volání po nižších cenách mobilních dat. Jak přiznal sám premiér, po dobrém s nimi nezmohl nic. No a vedlejším efektem tohoto tlaku je návrat sektorové daně na výsluní veřejné debaty. To může být Babišovi nepohodlné, protože si zakládá na tom, že nechce až na výjimky zvyšovat daně ani zavádět nové. Prostě klasická zbraň o dvou ostřích.

S ohledem na charakter vlády je zkrátka nutné se smířit s tím, že myšlenka sektorových daní není tabu. Jistě platí, že zdanění telekomunikačního sektoru není optimální úpravou prostředí, do nějž chce vláda lákat nového, svěžího čtvrtého hráče.

Stejně tak platí, že bankovní daň s sebou nese riziko zdražení bankovních produktů. Pokud by se zdražení dotklo i úvěrů pro podniky, může jít o další písek do zpomalujícího hospodářského soukolí. Jenže se to také stát nemusí a není dobré se tvářit, že jde o úplný automatismus. Banky tím samozřejmě budou vyhrožovat a třeba německá zkušenost ukazuje, že se to stát může.

Na druhé straně je jisté, že bankovní sektor se kvůli nové dani nezhroutí. A pokud se smíříme s tím, že nám vládne legitimní kabinet, jehož kormidlo strhl menší koaliční partner prudce vlevo, nedá se debatě o nových daních vyhýbat. Náklady rozpočtu, které ČSSD navrhuje a Andrej Babiš na běžícím pásu schvaluje, se nedají vykrýt lepším provozem ministerstev.

Ve veřejných financích tato vláda nastavuje trendy, které vyžadují nové rozpočtové příjmy. Pokud chtěl Babiš držet daně na uzdě a nezavádět nové, měl se postavit proti těmto trendům. Stavět se a priori proti hledání nových příjmů k ničemu není. Bohužel je pravda, že hypotetických 14 miliard ročně z bankovní daně dokáže ministryně práce Jana Maláčová utratit několika tahy perem, a můžeme jen hádat, kde se budou dodatečné zdroje hledat příště.