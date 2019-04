Rošáda na ministerstvu spravedlnosti souvisí s premiérovým stíháním v kauze Čapí hnízdo, tvrdí Alexandr Vondra. Bývalý ministr obrany a jedna z hlavních tváří ODS v minulém desetiletí se domnívá, že nová ministryně Marie Benešová má prý být jistotou, aby se po případné obžalobě "nedělo nic dál". V rozhovoru se vrací také do devadesátých let a nabízí svůj pohled na byznysový vzestup Andreje Babiše. Proč v současnosti kandiduje za ODS do europarlamentu až z 15. místa kandidátky?