Horší než lepší výhled - komentář Michala Stupavského | E15.cz

Podle aktualizovaného odhadu Českého statistického úřadu tempo růstu české ekonomiky v posledním čtvrtletí loňského roku zpomalilo meziročně na 1,8 procenta. Mezikvartální tempo růstu činilo 0,3 procenta. Co to znamená?

Ve srovnání s předběžnými odhady bylo tempo růstu revidováno mírně směrem nahoru, a přestože se zpomalení v závěru roku očekávalo, skutečné tempo růstu nepatrně zaostalo za očekáváním trhu i ministerstva financí a ČNB. Ve výsledku došlo ke zpomalení na nejnižší hodnotu za poslední tři roky.

Stále slušná zůstala na konci roku domácí poptávka. Růst táhly fixní investice i domácnosti, které dál utrácely. Stojí za tím i stále dobrá situace na trhu práce, když se pak spotřeba domácností mohla dál zvyšovat. Pomohly i zásoby. Naopak zklamání přinesl zahraniční obchod. Klesal vývoz, meziročně o 1,6 procenta, což znamená nejsilnější propad od prvního čtvrtletí roku 2013. S určitým zpožděním se tak projevila slabší zahraniční poptávka po domácím zboží z loňského roku.

Vzhledem k tomu, že vývoj v zahraniční je momentálně méně příznivý, a to především kvůli šíření epidemie koronaviru z Číny do celého světa, je pravděpodobné, že v letošním roce tempo růstu českého hospodářství dále zpomalí. Aktuálně například agentura Bloomberg odhaduje, že česká ekonomika poroste v prvním čtvrtletí dvouprocentním tempem meziročně a za celý rok 2020 by měl růst činit rovněž dvě procenta.

Vše se ale bude odvíjet od dalšího vývoje nejen kolem koronaviru. Aktualizovaná prognóza OECD už snižuje odhad růstu globální ekonomiky pro letošní rok právě kvůli šíření koronaviru z 2,9 na 2,4 procenta. A podobně se k odhadům stavějí i další. I proto jsou odhadovaná dvě procenta pro české hospodářství zřejmě až příliš optimistická a dá se očekávat, že většina expertů přehodnotí v nejbližších dnech svůj výhled pro tuzemské hospodářství výrazně směrem dolů.

Růst pro rok 2020 tak určitě bude začínat jedničkou, nebylo by příliš divu, kdyby začínal dokonce nulou. Může to znít jako velký pesimismus, nicméně vývoj na finančních trzích v posledních dvou týdnech jasně ukázal, že to bude letos, co se dynamiky růstu světové ekonomiky týče, spíše horší než lepší. A to přitom investoři dobře vědí, že ekonomové reagují na dění na globálních finančních trzích s jistým zpožděním.

Autor je ekonom společnosti Conseq.