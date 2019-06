Komentář Petra Peška: Kultivace slovenskou návštěvou | E15.cz

Jedním z projevů marasmu bývá, že člověk je rád i za věci, které by jinak přešel jako běžné či samozřejmé. Vzhledem ke stavu, v němž se nyní nachází česká politika a do značné míry i mediální scéna, se příjemným překvapením stala kultivovanost provázející návštěvu nové slovenské prezidentky Zuzany Čaputové v Praze.

Její český protějšek a hostitel Miloš Zeman nemá, jak známo, problém chodit pro vulgarity a urážky daleko. Nyní ale prokázal, že když chce, dokáže se chovat jako státník a galantní muž. Své bratislavské návštěvě veřejně popřál vše nejlepší k narozeninám, ocenil její mládí a sympatický zjev a po vzájemném setkání mluvil o „velmi, velmi přátelské atmosféře“. To, že v předvolební kampani veřejně podpořil jejího protikandidáta, jako by se nestalo.

Ze strany Miloše Zemana to byla samozřejmě i chytrá taktika. Vřelým přijetím Zuzany Čaputové se pokusil vzít vítr z plachet svým domácím odpůrcům, zjednodušeně řečeno pražské kavárně, která se do slovenské prezidentky nekriticky zamilovala. A nechtěla si slovenskou prezidentku nechat „ukrást“ – na večer na pražské Kampě je naplánován na její počest koncert, tentokrát už pochopitelně mimo režii Pražského hradu.

Setkání hlav státu ukázalo mimo jiné, že i po rozdělení federace jsou mezi vztahy mezi Českem a Slovenskem stále „nadstandardní“, jak se diplomaticky říká. Stejně tak je patrné, že reprezentace obou samostatných republik dokážou překonat vzájemné politické rozdíly. A v neposlední řadě i to, že prezidenti v Praze i Bratislavě mají jen omezené pravomoci. Navzdory pocitu silného mandátu z přímé volby, kterou po svých východních sousedech neuváženě zavedli i Češi.

Limity moci byly znát i po setkání Miloše Zemana se Zuzanou Čaputovou. Debata se točila spíše kolem obecných proklamací o spolupráci, plánů na otevření Pražského domu v Bratislavě či společných akcích při příležitosti podzimního 30. výročí sametové revoluce. I když ani v posledním bodě nezaznělo nic konkrétního.

To důležitější se odehrávalo v Bruselu, kam se premiéři obou zemí vypravili na summit Evropské rady. Zuzana Čaputová se tak musela obejít bez schůzky s Andrejem Babišem, taktéž bratislavským rodákem.

Schůzka obou hlav států na Pražském hradě byla především zdvořilostní. A už to, že proběhla důstojně a bez ostudy je možná to nejlepší, co se za daných okolností vůbec mohlo stát.