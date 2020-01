Komentář Petra Peška: Rok mnoha pnutí | E15.cz

Začal nejen nový rok, ale i desetiletí, které už lze zase pořádně pojmenovat – léta dvacátá. Léta nultá či první, desátá… numericky to bylo v pořádku i doposud, ale stylistické elegance naplno dosáhneme až nyní. Rok 2020 bude ovšem důležitý nejen z tohoto hlediska. Dají se očekávat zásadní posuny ekonomické i politické, které mohou předurčit i vývoj pro zbytek let dvacátých.

Z politického hlediska jsou nejdůležitější tuzemskou plánovanou událostí krajské volby. Nepůjde v nich jen o přerozdělení regionální moci. Budou i důležitým testem pro pozdější volby do sněmovny. Podle průzkumů veřejného mínění to vypadá, že české politické vody jsou spíše stojaté. Což ale může být jen zdání, pod povrchem existuje nemalé politické pnutí. A projevit se může nejen v krajích, ale i v souběžném boji o třetinu Senátu.

Ve vládním táboře to bude vřít u oslabených sociálních demokratů, kteří mají v Senátu i v krajích co obhajovat, a tedy i co ztratit. Nespokojenost v jejich řadách může opět rozkolísat křehký koaliční projekt. Andrej Babiš by si zase rád v krajských volbách napravil chuť z minulého klání, v němž jeho hnutí sice vyhrálo s úhrnným výsledkem 21 procent hlasů, ale vzhledem k vyjednávací taktice zkušenějších soupeřů to nevedlo k vytoužené dominanci.

Pnutí lze čekat i u opozičních stran, zvlášť těch, které tvoří spodní patra preferencí s výsledky kolem nebezpečných pěti procent. V krajských a senátních volbách mohou ukázat schopnost spojit síly, anebo také potvrdit teze o vlastní rozhádanosti, což se zatím jeví jako pravděpodobnější.

Pnutí ovšem nečekejme příští rok jen politické. Ekonomický růst zpomaluje, inflace může nehezky povyskočit a ani nezaměstnanost nezůstane zázračně nízko na věky. Zvyšují se daně u „legálních neřestí“, život dalším živnostníkům i jejich zákazníkům mohou dál znepříjemnit třetí a čtvrtá vlna EET. Jak dlouho vláda vydrží přesvědčovat přesvědčené, že už je líp? A hlavně že má i v dobách ekonomického polojasna věci pevně v rukou?

Jakmile začnou ve státním prasátku docházet peníze, i proklamace o tom, že už je líp, ztratí na přesvědčovací síle. Linie v rozdělené společnosti se mohou překreslit a posunout mimo nynější základní osy „Babiš a Zeman“ a „Antibabiš a Antizeman“. Přesněji řečeno jasnější a širší kontury může získat některý tábor mimo tuto zjednodušenou kategorizaci.

Příští rok nemusí být nutně přelomový či snad výbušný. Vzájemně se ovlivňující pnutí ale mohou být předzvěstí změn sice budoucích, ale o to zásadnějších.