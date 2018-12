Komentář Sammyho Ketze: Fakta, ne fámy. Neberte nám autorská práva | E15.cz

V současnosti internetoví giganti pracují na tom, aby novou a široce rozšířenou kampaní zbavili text směrnice jeho podstaty: snaží se z její působnosti vyjmout „krátké úryvky“, „faktické zprávy“ nebo „titulky“, zbavit se plateb tiskovým agenturám a zkrátit ochrannou dobu pro autorská práva.

Podstata novinářské práce

Fakta jsou pro všechny. Všichni je dokážou vysvětlit a analyzovat. Pokud ovšem vyhledávač slovo od slova převezme výstup z novin nebo tiskové agentury, je normální, aby bylo autorské právo zaplaceno, i když jde jen o krátký úryvek.

Představte si novinářskou práci, která je za titulkem „Tři desítky mrtvých po sebevražedném útoku v šíitské čtvrti v Bagdádu“. Aby novinář napsal tento řádek, musel zavolat na policii, aby zjistil, o jaký útok šlo, zavolat do nemocnic, aby zjistil, kolik lidí zahynulo, navštívit místo činu, aby je popsal, a udělat rozhovory se svědky. Může i riskovat vlastní život, protože místo činu se občas stane místem následného útoku. K tomu nedávno došlo třeba v Kábulu. Tam přišlo o život devět novinářů včetně Shaha Maraie z AFP.

Novinařina založená na faktech rovněž vyžaduje eliminaci fám. Fámy zaplavují sociální sítě a mizejí pouze díky důkladné kontrole ze strany médií. To je denní chléb všech novinářů, fotografů, kameramanů a je to i moje práce po celá léta v Bagdádu, Teheránu, Káhiře, Damašku, Bejrútu. Pokud kopírování zpráv z tisku a agentur nespadá pod autorská práva jen proto, že jde o „krátké úryvky“, pak celá směrnice ztrácí svou podstatu. Znamenalo by to, že zásadní součást naší profese, zjišťování a sepsání dokázaných faktů, nemá žádnou hodnotu.

Vynětí krátkých úryvků z autorských práv povede k tomu, že vydavatelé a tiskové agentury budou zaměstnávat méně novinářů, zavřou své pobočky v Afghánistánu, Iráku, Íránu, Severní Koreji… Co ale pak bude zdrojem informací? Státní média? Dezinformační kampaně autoritářských režimů?

Nenechme roboty a farmy trollů převzít práci reportérů. Nedovolme, aby fikce šířená po sociálních sítích nahradila ověřená fakta. Pokud budou krátké úryvky vyňaty z autorských práv, bude pokračovat rabování obsahu. Pokud ze směrnice zmizí krátké faktické zprávy, zbude jen prázdná skořápka.

Zprávy versus falešné zprávy

Dalším cílem internetových gigantů je vynětí tiskových agentur z autorských práv, a to přesto, že agentury stojí v první zpravodajské linii. Stále jsou nepostradatelným kompasem, který díky ověřeným, objektivním a vyčerpávajícím informacím pomáhá světu pochopit, co se děje v Sýrii, Rusku, v izolovaných okresech i hlavních městech.

Bez agentur, novin, rozhlasu a televize by internetové servery přišly o velkou část zpravodajství, které využívají. Bez agentur by jim chyběly fotografie. Začaly by se šířit falešné zprávy. Práce agentur je nemilosrdně vytěžována stejně jako práce vydavatelů. Pro demokracii je zásadní, aby agentury přežily, a je tedy nutné, aby měly ve směrnici pevné místo stejně jako vydavatelé.

V Bruselu jde tentokrát o ochranu evropské kultury a tisku, o budoucnost médií a veškeré další tvůrčí činnosti, ať už jde o hudbu, literaturu, film, divadlo nebo poezii. Uživatelé budou nadále mít volný přístup a nepocítí žádný negativní dopad směrnice. Novináři, vydavatelé a tiskové agentury jsou jednotní ve svém požadavku na spravedlivou odměnu za svou práci a za investice, které vynaložili, aby informovali veřejnost. Proto je zavedení patřičných autorských práv pro naši demokracii životně důležité.



Autor je zpravodajem agentury AFP na Blízkém východě a držitelem ceny Bayeux pro válečné zpravodaje