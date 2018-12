dTest podává stížnost na Google kvůli porušování GDPR | E15.cz

„Spolu s námi bude stížnost v následujících dnech podávat dalších šest spotřebitelských organizací z různých částí Evropy. Všechny zapojené subjekty jsou členskými organizacemi Evropské spotřebitelské organizace BEUC,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

V podstatě jsme sledovaní

Díky tomu, že máme mobilní telefony stále u sebe, je v podstatě stále známá naše poloha. 2 miliardy zařízení používá mobilní operační systém Android od společnosti Google. Což z něj činí celosvětově nejrozšířenější operační systém. Tento systém používá většina výrobců chytrých telefonů (Samsung, Huawei nebo Sony). Problém je v tom, že skrytou podmínkou smartphonů s tímto operačním systémem je, že k nim uživatelé v podstatě musejí mít také Google účet.

Údaje o poloze na vás odhalí více, než si myslíte

Říkáte si, že vám to zase tak nevadí, protože nikoho stejně nezajímá, kde se zrovna vy nacházíte. Údaje o poloze na vás ale prozradí věci, které by vás vůbec nenapadly. Například to, jakého jste náboženství (docházíte na bohoslužbu), jaké je vaše politické přesvědčení (navštívíte demonstraci), jaký je váš zdravotní stav (pravidelné návštěvy lékařů) nebo i to, jaká je vaše sexuální orientace (návštěvy barů s různým zaměřením).

Podle výzkumu Google právě tato data shromažďuje prostřednictvím služeb „Historie polohy“ a „Aktivita na webu a v aplikacích“, které jsou zabudovány do všech Google účtů.

„Společnost používá různé triky a praktiky, aby zajistila, že uživatelé budou mít tyto služby zapnuté, a neposkytuje jednoznačné a srozumitelné informace o tom, co to vlastně znamená,“ podotýká Zelený.

Google navíc spotřebitelům reálně neposkytuje ani jinou možnost než tu, že poskytnou své údaje o poloze, které pak mohou být použity k mnoha účelům včetně cílené reklamy.

dTestu se takové jednání nelíbí

„Jako spotřebitelská organizace namítáme, že tyto praktiky nejsou v souladu s GDPR, jelikož Google postrádá platný právní základ pro zpracování těchto osobních údajů. Výzkum především ukazuje, že souhlas poskytnutý za uvedených okolností není svobodný. Google nemůže použít jako právní základ pro získávání a zpracovávání údajů o poloze tzv. oprávněný zájem, který umožňuje zpracovávat některé osobní údaje pro marketingové účely bez souhlasu. Shromažďování údajů o poloze má zcela zásadní dopad na základní práva a svobody jednotlivce, takže je ke zpracování těchto údajů nutný souhlas,“ říká Zelený.

Jaké praktiky Google podle dTestu používá, aby vás dostal?