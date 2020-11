Komentář Tomáše Klvani: Bidenův hlavní klad? Není Trump | E15.cz

Bývalý viceprezident Joseph Robinette Biden jr., kandidát demokratů na prezidenta USA, je velkým favoritem letošních voleb. Renomovaná agentura 538 odhaduje pravděpodobnost jeho zvolení na 90 procent. Prezident Donald Trump může obhájit mandát, desetiprocentní šance není mimo představivost, ale není velká. Průzkumy, jež dlouhodobě favorizují Bidena jak ve federálním měřítku, tak v šesti z 10 rozhodujících států, by v sobě musely mít historicky velkou chybu ve prospěch republikána Trumpa; stát se to může, pravděpodobné to není.