Komentář Tomáše Skřivánka: Slovensko jasně a přehledně | E15.cz

Z hnutí, které je v podstatě one man show poslance a někdejšího vlastníka regionálních bezplatných novin Igora Matoviče, se stal v posledních měsících lídr opozice a dle průzkumů zřejmě s podporou pětiny voličů i pravděpodobný celkový vítěz voleb. Ještě na konci roku se přitom Matovič pohyboval jen těsně nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Národní rady Slovenské republiky. Zabrala kampaň postavená na boji proti oligarchům a korupci.

Matovič přitom není novou tváří slovenské politiky. V parlamentu sedí deset let a celou dobu dělá totéž: kritizuje vládní stranu Smer Roberta Fica a organizuje inscenace novinářských zjištění tak, aby byly srozumitelné masám. Vždy opakuje stejný scénář. Ve voličích vyvolává dojem, že tady končí právě jejich peníze, které by jinak mohli mít v peněžence či by mohly pozdvihnout zdravotnictví v zemi. Slíbil, že doba beztrestnosti pro oligarchy, bude-li zvolen, skončí. Na voliče tato jednoduchá a populistická sdělení fungují.

Dosavadní vládní Smer, který před čtyřmi roky volby vyhrál, skončí druhý s přibližně poloviční podporou oproti minulým volbám. Zbylé vládní strany, Slovenská národní strana a maďarská Most–Híd se do parlamentu zřejmě vůbec nedostanou.

Hlavní díl viny na žalostném výsledku vládních stran má probíhající soud s vrahy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Občané se vlastně v přímém přenosu dozvídají o nevolených zájmových skupinách, které v posledním desetiletí řídily a ovládaly Slovensko. Opoziční lídři – bývalý prezident Andrej Kiska se stranou Za lidi a Michal Truban (Progresivní Slovensko) – budou rádi, když jejich jednociferný volební výsledek neskončí příliš hluboko pod deseti procenty. Do parlamentu se ale dostanou a společně s OLaNO a pravicovou stranou Svoboda a Solidarita, která se pohybuje těsně nad pěti procenty, získají dost hlasů na vytvoření vládní většiny.

Stabilita této pravděpodobné vládní většiny bude ale velkou otázkou. Matovič zatím žádné pozitivní cíle nepředstavil. Zároveň dává na odiv svou neochotu dělat kompromisy. Umění dohodnout se se ale pravděpodobná budoucí vládní koalice bude muset hodně rychle naučit. Pokud by se jí to nepovedlo, otevře se prostor pro předčasné volby a výrazný nárůst podpory další z nesystémových stran Lidové strany Naše Slovensko (LSNS) Mariána Kotleby. Ta teď totiž skončí nejspíš třetí v pořadí s výrazně více než deseti procenty hlasů.

Autor je šéfredaktor slovenského týdeníku Trend