Slovenská předvolební kampaň byla bouřlivá | E15.cz

"Domnívám se, že tato kampaň je opravdu výjimečná. Takovou jsme tady ještě neměli, a to ani před volbami v roce 1998. Je vysoce polarizovaná, postoje politických stran a jejich voličů jsou velmi neslučitelné," řekla už dříve deníku Pravda politoložka Darina Malová.

Volby do Národní rady se konají téměř přesně dva roky poté, co byl zastřelen Kuciak a jeho přítelkyně Martina Kušnírová. Následné demonstrace stály kariéru premiéra Roberta Fica, ale jeho Směr-SD dovládl do konce období spolu s partnery Most-Híd a Slovenskou národní stranou (SNS). Místo Fica, který byl premiérem v letech 2006-2010 a poté znovu od roku 2012, se do čela vlády postavil Peter Pellegrini. V pozici ministra vnitra v březnu 2018 skončil i kontroverzní Robert Kaliňák. Sociální demokracie se tak snaží přesvědčit občany, že se od své minulosti odřízla a stále jim má co nabídnout.

Většina opozičních stran naopak postavila kampaň na tvrzení, že Slovensko je mafiánským státem a všechny nitky se sbíhají právě u Směru. Nejusilovněji se pustili do obviňování dosavadní hlavní vládní strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) v čele s Igorem Matovičem, který se nakonec stal nejvýraznější tváří kampaně. "V tuto chvíli to vypadá tak, že jediný Matovič pochopil to, čemu se říká mobilizace před volbami. On určuje směry," řekl zmíněnému deníku marketingový specialista Michal Ruttkay.

Matovič na sebe upoutal pozornost zejména videem z francouzského Cannes. Stojí na něm u vily, která údajně patří někdejšímu ministrovi financí a dopravy za Směr Jánu Počiatkovi. Společně s kolegy na její plot nalepil ceduli s nápisem "Majetek Slovenské republiky".

Nedávno také před úřadem slovenské vlády nechal zapálit pět tisíc svíček na památku lidem, kteří každoročně zemřou, ale podle OLaNO by "mohli žít, kdyby miliony určené na zdravotnictví neodtekly pod taktovkou Směru do schránkových firem Penty na Kypru". Matovič totiž tvrdí, že finanční skupina ze slovenského zdravotnictví ve spolupráci se Směrem vyvedla 400 milionů eur.

Směr se snažil Matovičovi jeho útoky vracet. "Deset let svých cirkusových kousků chce nyní přenést na úřad vlády. Představte si, že potom všem bude Igor Matovič tváří Slovenska a bude nás reprezentovat v Bílém domě, v Kremlu a na evropských summitech," prohlásil na adresu rivala Pellegrini. "Igor Matovič sám o sobě tvrdí, že není normální a má absolutní pravdu," řekl Fico v jedné z předvolebních diskusí.

Strana v boji vsadila i na videa, která zesměšňují opozici. Objevily se však spekulace, že jí je nechala zablokovat společnost Google, což Směr popřel. Hlavně se mu však těsně před volbami podařilo parlamentem protlačit 13. důchody.

Přestože několik opozičních stran slibuje, že se po volbách spojí, výrazná Matovičova kampaň nebyla po chuti ani mnohým jeho předpokládaným partnerům. Hovořili o populismu a projevili obavy, že je Matovič bude během povolebních jednání vydírat. Další opoziční strany patrně špatně nesou, že jsou ve stínu OLaNO a těžko hledají způsob, jak voliče na poslední chvíli oslovit. Nesnadná byla kampaň hlavně pro uskupení Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. Od poloviny února totiž na internetu anonym zveřejňuje videa, která mají Slováky přesvědčit o Kiskově účasti na podvodech s pozemky.

Jedním z nejvýraznějších momentů kampaně se stal nástup extremistické strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS). Jednu dobu se pohybovala na druhém místě, než ji předběhli OLaNO. Ani její lídr, bývalý župan Banskobystrického kraje Marian Kotleba, se v kampani neomezoval na programové sliby a diskuse. Nedávno například dva kněží zasvětili LSNS Bohu a Panně Marii, což údajně znamená, že je nyní strana pod jejich ochranou. Podle Kotleby však partaji v boji proti agendě LGBT a islamizaci Evropy jen kříž stačit nebude. "My jsme meč, který může ochránit Slovensko," prohlásil podle deníku Sme.