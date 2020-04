Náš člověk v USA: Jak otevřít Ameriku? Postupně a každý zvlášť    | E15.cz

Nejprve telefonát s 50 guvernéry a až pak tisková konference pro zbytek země. Donald Trump překvapivě po několikadenním vyřizování účtů s některými guvernéry zařadil zpátečku a uznal, že nechat rozhodovat ty na místě, bude jednodušší pro něj a efektivnější pro USA. Na konci všeho bude díky jeho plánu "Opening up America again" zase vše v pořádku, ba co víc, bude to ještě lepší než předtím, řekl. Marketingová zručnost a hledání skvěle padnoucích politických hesel je, zdá se, záliba nejen na naší politické scéně.

Amerika se bude otevírat postupně ve třech fázích. V první bude nadále platit karanténa s určitými omezeními - vyhýbání se veřejným místům a vzájemnému kontaktu, zákaz pro shlukování se ve skupinkách větších než 10 lidí. Nedoporučuje se cestování. Doporučení vyhýbat se kontaktům bude plait i v další, druhé, fázi. Uvolní se ale pravidla pro sdružování, to bude dovoleno pro skupinu do 50 osob. A dovoleno bude i cestování. Konečně ve třetí fázi se život Američanů dostane do normálu, úřady se zaměří na jednotlivce a případnou izolaci nově nakažených. Osmnáctistránkový dokument mimochodem sděluje, že každé z období bude trvat 14 dní a až po vyhodnocení aktuálních statistik za poslední dva týdny budou moci jednotlivé státy přejít do další fáze.

Amerika pochopila, že o moc déle to bez fungující ekonomiky v zemi nepůjde. Více než 22 milionů Američanů přišlo o práci a některé ekonomické předpovědi zmiňují, že nezaměstnanost může v červenci dosáhnout 16 procent, což by bylo nejvíce od doby Velké hospodářské krize. Ale teď jak na to? Do škol už se letos děti zřejmě nepodívají - stát od státu postupně zveřejňují ukončení školního roku v domácím vzdělávání. Zda se děti do nějakého kolektivu dostanou alespoň v létě, bude opět záležet na statistikách. Firmám, které umožnily rodičům pracovat z domova, se doporučuje v tomto režimu pokračovat.

Guvernéři, kteří ještě začátkem týdne s velkým šéfem vedli boj, plán, zdá se, kvitují. Úleva přišla především díky záruce, že finální rozhodnutí je na nich. To poslední, co by například newyorský guvernér Andrew Cuomo chtěl, by bylo poslouchat direktivní nařízení Bílého domu v době, kdy v jeho státě denně umírají stovky lidí. Vzápětí Cuomo oznámil, že New York zůstává pod zámkem do 15. května. Ostatní státy, kde je minimální potvrzený počet nakažených - patří tam například Západní Virginie, Aljaška, Hawai, Vermont, Severní Dakota anebo Montana - mohou prakticky začít s rozvolňováním okamžitě.

Plán postupného návratu do normálu, se kterým Trump ve čtvrtek před novináře předstoupil, je na první pohled celkem rozumný. To ovšem neznamená, že se stane to, co prezident před zraky celé Ameriky nasliboval, ale s tím už se tak nějak počítá. I když: "Všechno bude zase jako dřív, ne, bude to dokonce lepší než dřív!" řekl.

O tom, že testů ve státech s rekordními čísly nakažených pacientů ještě pořád není dost, nezaznělo nic. Neslyšeli jsme ani nic o tom, co budou dělat ty statisíce dalších firem, na které se nedostalo ve frontě na záchranný balíček. Během necelých dvou týdnů se v programu dostalo na 1,6 milionu malých a středních podniků. Konto je ale teď prázdné.

Na tiskové konferenci dále zaznělo, jak skvěle fungují v celém procesu banky. Jak moc jsou bankovní úředníci zavaleni žádostmi a že je nestíhají kontrolovat, už se divák nedozvěděl. Navíc, zbývá zde dost velký prostor pro neférovou hru. Kdo rozhoduje o tom, čí žádost schválí banka jako první a bude mít tedy vyšší šanci dotaci získat, když to celé funguje na bázi "kdo dřív přijde, ten dřív bere"?

Slyšeli jsme, že se vrátit do normálu musí země hlavně kvůli běžným občanům. Nikdo už ale nedomyslel, že když dostanou záruku poměrně slušné podpory v nezaměstnanosti na několik měsíců předem (federální finanční pomoc je schválena až do konce července), možná se nebudou tak úplně chtít vrátit do práce. Alespoň ne hned. Půjde to vše pomaleji, než v co prezidentovi muži a ženy doufají. Někde se ale na cestě k normálu začít musí.