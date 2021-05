Kde jsou slibované výhody 5G? Kvalita zaostává za marketingem | E15.cz

To, že 5G není žádná revoluční technologie, ale spíše evoluce předchozích generací, je stále více jasné. Dodavatelé telekomunikačních technologií i operátoři bohužel před lety vpravili do hlav politiků představy o tom, že díky 5G Evropa poroste jako mávnutím magické hůlky a že je potřeba „závodit“ s ostatními státy. Naštěstí v posledních týdnech vidíme aspoň ze strany telekomunikačního odvětví návrat do reality.

Mezitím bohužel například Evropská komise vyprodukovala legrační dokumenty jako „Akční plán 5G pro Evropu“ a u nás vymysleli úředníci nejrůznější 5G dopravní koridory do Mnichova či pět 5G měst. Až nyní se do vládních plánů dostává to skutečně důležité – v Národním plánu obnovy je vyčleněno 300 milionů na dokrytí těch posledních míst nepokrytých mobilním internetem. Snění o 5G mělo tři hlavní pilíře: gigabitové rychlosti, nízkou dobu odezvy a miliardy připojených zařízení. Ani jedno se nestalo.

Rychlosti jsou běžně ve státech, kde operátoři technologii 5G nasadili ve velkém, zatím v nižších stovkách megabitů a jsou přinejlepším dvojnásobkem toho, co se dá dosáhnout na 4G. Pro ilustraci: Deutsche Telekom, což je největší operátor v Evropě, uvedl, že v Německu míří na zvýšení průměrné rychlosti dosahované v mobilních sítích z dnešních 70 megabitů za vteřinu na 100 megabitů za vteřinu v roce 2024. To zní realisticky, ale nikoli revolučně.

Doba odezvy je zatím v 5G sítích v zásadě stejná jako ve 4G. A miliardy připojených zařízení? Společnost Cisco odhadovala před deseti lety, že „věcí“ v „internetu věcí“ by mělo být 50 miliard. Ve skutečnosti je to sotva polovina. Většina z připojených zařízení navíc nepoužívá a nebude používat mobilní sítě, a tedy ani 5G, protože daleko levněji a praktičtěji vzhledem ke svému použití využije Wi-Fi či jiné formy připojení.

Situace není slavná ani v zemích, kde 5G nasadili nejdříve. V Jižní Koreji podali zákazníci všech tří místních operátorů kolektivní žalobu, protože za tarify využívající 5G síť platí více než za 4G, ale kvalita dle nich zaostává za nafouklým marketingem. Čínští operátoři reportují přes tři sta milionů uživatelů s 5G telefony, ale zároveň v některých místech vypínají 5G vysílače na noc, aby šetřili energií, protože uživatelů, kteří by je reálně využívali, není moc.

Bývalý generální ředitel China Mobile Wang Ťien-čou řekl minulé pondělí na technologické konferenci v Pekingu, že zatím není vidět jasný benefit pro běžné uživatele – a bez nějaké „klíčové aplikace“ to nepůjde. Ta ale zatím není nikde vidět.

Dodavatelé technologií stále básní o 5G jako o spáse, ale jejich snaha o vymýšlení toho, na co je 5G dobré, je šíleně křečovitá. Třeba Ericsson představil minulý týden ve studii o výhodách 5G pro spotřebitele jako úžasnou novou budoucnost, že se budeme moci přes 5G a díky rozšířené realitě setkávat virtuálně s přáteli. Zcela vážně toto tvrdí rok poté, co jsme kvůli covidu poznali, jak moc to stálo za houby.

Naštěstí aspoň operátoři už berou zpátečku a očekávání oprávněně mírní. Ve skutečnosti byl přechod na 4G pro nás daleko revolučnější, protože během pár let byl velmi kvalitní rychlý mobilní internet všude v Česku, a to i na venkově. To byl skutečný skok vpřed. Plné využití 5G se dá možná očekávat v podobě privátních sítí v průmyslových provozech, pokud operátoři dokážou těmto podnikům prodat 5G jako výhodu vedoucí ke snížení nákladů nebo k růstu produktivity.

Do plnohodnotné 5G sítě pokrývající celou zemi asi elán mít nebudou, protože tu není poptávka. Ta pokud přijde, tak až s aplikací nebo technologií, která vyvolá exponenciální hlad po ultrarychlé mobilní konektivitě.