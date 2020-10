Otázka za milion: Kdo po Prymulovi? Ludvík nebo Šedo | E15.cz

Nabízí se například ředitel pražské motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Je sice vzděláním ekonom, ale největší českou nemocnici už úspěšně řídí řadu let. Navíc, letos se ucházel, byť neúspěšně, o místo v Senátu na společné kandidátce ČSSD a ANO. Je sociální demokrat, k anoistům a hlavně premiérovi má ale blízko.

V politických kuloárech se už o něm dokonce několikrát mluvilo, Ludvík ale post šéfa rezortu odmítal. Pokud by se ho snad měl nyní ujmout, zřejmě by měl klíčovou podmínku: záruku, že by se po výkonu funkce mohl vrátit do čela nemocnice.

Na ministerstvu také jako náměstek pracuje Aleksi Šedo, biochemik, bývalý děkan 1. lékařské fakulty Univerzity karlovy v Praze. Jmen se nabízí více, nabídku by mohl dostat například i ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Ten údajně nabídku dostal, ale odmítl ji.

V Babišových kalkulacích zřejmě bude hrát roli i fakt, že musí vybrat osobnost, která bude přijatelná i pro prezidenta Zemana. Hlava státu by situaci mohla zkomplikovat. Mohl by odmítnout odvolání, případně rezignaci Prymuly. Na Zemanovi bude záležet i to, jak rychle bude ve funkci ministra zdravotnictví instalován nový kandidát.

Zeman vyjádřil o nutnosti výměny ministra zdravotnictví pochybnosti. Prymula má k prezidentovi blízko. V senátních volbách 2014 měl dokonce v úmyslu kandidovat za Stranu práv občanů – Zemanovce ve volebním obvodu č. 45 – Hradec Králové. Nakonec si to ale rozmyslel.

Prymula podle Babiše zásadně pochybil schůzkou v restauraci, setkal se s prvním místopředsedou ANO Faltýnkem. Při odchodu ze srazu ho vyfotografoval deník Blesk. Chování ministra v době, kdy jsou restaurace podle nařízení vlády s ohledem na koronavirovou epidemii uzavřené, je podle premiéra šokující a katastrofální a nedá se omluvit.