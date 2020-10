Filozof Sokol: Prymula se neměl nechat chytit, je to ale prkotina a rezignovat by neměl | E15.cz

Školíte aplikovanou etiku, jak na vás působí exces ministra zdravotnictví Romana Prymuly a kolegy z ANO Jaroslava Faltýnka?

Typicky ho nachytali na švestkách. Že by to byl ale nějaký exces proti etice, to si nemyslím. Jsou tu mnohem vážnější problémy, které nás opravdu ohrožují. Koneckonců, tím, co udělali, ohrozili především sami sebe. Dobře no, hezké to není, neměli by to dělat. Neměli se nechat chytit, když už pravidla porušili. Dělat z toho ale aféru mi přijde nepřiměřené.

Takže s výzvy opozice, aby ministr rezignoval, nesouhlasíte?

Kvůli čemu by měl rezignovat? V aktuální situaci šít do vlády považuji za pitomost, jakkoliv nejsem její příznivec. Jsem rád, že nějakou vládu máme. Rezignace by byla jen gesto. Pan Prymula je, myslím, kompetentí člověk, to by se nemělo podceňovat. Je specialista na infekce, takových lidí také není tolik.

Úplně to nechápu, stejně jako výzvu k rezignaci vlády. Jakobychom přepřahali na brodu. Je to hrozný nesmysl, aby zrovna teď vláda rezignovala, v kritické situaci. Nejsem žádný fanda této vlády, ale této výzvě jsem fakt nerozuměl. Jestli je jen proto, aby se něco dělo. Ochromilo by to chod státu.

U té části veřejnosti, která odmítá vládní nařízení, může ministrův vzdor vůči pravidlům vzbudit pozitivní ohlas - Češi mají rebely v oblibě, nota bene, když se proviní tím, že jdou do hospody „na jedno“…

Pár takových jistě bude, ne mnoho. Především si ale myslím, že je tento ministrův krok prkotina, která nestojí za řeč. Jestli mu někdo tleská, tak je trouba, ale budiž.