Robert Malecký: Babišův marketingový vabank. Jde proti všem | E15.cz

Už jen osm týdnů chybí do okamžiku, kdy se po druhém kole prezidentské volby demokraté zase budou drbat na hlavě a ptát se, kde se to mohlo pokazit. Odpověď je jednoduchá: někdy teď, jenže to zatím samozřejmě s jistotou nevíme.

Stejně u jakéhokoli jiného marketingu, i u volby prezidenta platí, že zvítězí ten, kdo svůj produkt prodá největšímu počtu nakupujících. V našem případě leží hranice úspěšného prodeje někde kolem dvou a tří čtvrtin milionu kusů, což je počet, který by měl při předpokládané dvoutřetinové účasti na vítězství ve druhém kole stačit. Dva miliony a 750 tisíc lidí, které je třeba zvednout z obýváků nebo zimních zahrádek a dovléct je k volební urně.

Z nějakého podivuhodného důvodu se manažeři televizních stanic domnívají, že cesta k veřejnoprávní odpovědnosti leží ve spektakulárních předvolebních debatách. A tak jsme masírováni superdebatami, teď dokonce padla nabídka na národní předvolební debatu. V debatách kandidáti odpovídají na základní otázky všehomíra, tedy zda by podepsali takový nebo makový rozpočet, kam by jezdili nebo nejezdili a koho by si na Hrad vzali s sebou. Ve skutečnosti jde jako vždy u televize hlavně o sledovanost, kterou se pak manažeři rádi chlubí. Nejsou to nezajímavá čísla.

Při první přímé volbě v roce 2013 sledovalo „superdebatu“ všech kandidátů na ČT 1,69 milionu lidí, o něco méně pak přitáhly duely Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga; na ČT se dívalo 1,6 milionu lidí, na konkurenční Nově 1,53 milionu. Jako neúspěšná byla v médiích označována debata Primy, na kterou se dívalo 900 tisíc lidí. O pět let později už byla čísla mnohem zajímavější. Debatu Miloše Zemana s Jiřím Drahošem z Rudolfina si na ČT pustilo 2,7 milionu lidí, duel na Primě vidělo 2,2 milionu diváků. Dá se předpokládat, že i letošní čísla budou podobně vysoká, i když absolutně rekordních pět milionů lidí pořadu Miss desetiletí na Nově z roku 1997 překonají jen těžko.

A teď pozor: Andrej Babiš oznámil, že se do konce roku rozhodně žádných debat s protikandidáty účastnit nehodlá. A co se týče těch lednových, svůj program teprve ladí. Ví už ale, že do České televize určitě nepůjde. „Do ČT nechodím proto, že vás zkrátka nenechají domluvit,“ oznámil na Instagramu. Vážně se kandidát, jehož marketing je honěním pozornosti proslulý, vzdává minimálně dvou a půl milionu předpokládaných diváků? Vysvětlení jsou možná dvě. Andrej Babiš si samozřejmě uvědomuje, že formát debat a nastavení moderátorů ČT nejsou jeho stylu vyjadřování nakloněné. Vyzkoušel si to u různých superdebat lídrů v předchozích volbách a zjevně to jeho marketingový tým vyhodnotil jako příliš riskantní. A tak tuto Babišovu slabinu přetvořil v příležitost: strategii, v níž stojí Babiš proti všem – zde proti zbylým osmi kandidátům. Uvidíme variaci na „polistopadový kartel“, „Palermo“, všichni jsou proti mně, chtějí mě dostat z politiky, ale já se nikdy nevzdám.

Celkem pochopitelně, zatímco televize a štáby řeší televizní debaty, Babiš udělal úkrok stranou a objíždí republiku. Navázal na své letní turné s obytňákem a mobilizuje vrstvy, které potřebuje zvednout. Sází na to, že až si v týdnu před volbami národ sedne k televizorům, bude volba prakticky rozhodnutá. Marketingový vabank, který se snadno může vyplatit.

