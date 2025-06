„V celém regionu střední a východní Evropy dnes vidíme zakladatele, kteří už dávno nepřemýšlejí jen lokálně. V Maďarsku, Bulharsku, Chorvatsku nebo třeba Slovinsku nacházíme silné technické týmy s ambicí stavět globální produkty. Proto jsme už ve čtvrtém fondu rozšířili investice za hranice Česka a Polska a v pátém v tom pokračujeme. Věříme, že ty nejzajímavější příběhy v regionu teprve vznikají,“ říká Tomáš Obrtáč, jeden z pěti partnerů fondu.

Počáteční investice do startupu se u Kaya běžně pohybuje mezi jedním a třemi miliony eur, tedy zhruba 25 a 75 miliony korun. Pro společnosti, které potvrdí výrazný růstový potenciál, pak fond drží vyčleněnou kapitálovou rezervu. Do jedné firmy tak může v průběhu jejího růstu poslat až 20 milionů eur, tedy přibližně půl miliardy korun. Mezi investory Kaya jsou jednak středoevropští podnikatelé a dříve podpoření startupisté, ale i nadnárodní fondy, významné instituce nebo regionální banky.

„Poslední dekáda ukázala, že ve střední a východní Evropě vyrůstá technologický talent, který se podílel na řadě globálních úspěchů. Hledáme zakladatele s velkými sny a odvahou mířit globálně a chceme být jejich prvním partnerem i dlouhodobou oporou. Vstupujeme v rané fázi a zůstáváme, dokud se z odvážné myšlenky nestane světová firma,“ vysvětluje Obrtáč.

Široké portfolio

V současné době má Kaya v portfoliu více než 45 firem a hodnota jejího podílu v nich dosahuje téměř devíti miliard korun. Mezi ty největší patří dvojice jednorožců, tedy startupů s hodnotou přes jednu miliardu dolarů. Kromě Rohlíku Tomáše Čupra je to ještě polský Docplanner, který poskytuje platformu pro rezervaci zdravotní péče.

Kaya se zároveň nezaměřuje pouze na několik konkrétních oborů, ale investuje do startupů z nejrůznějších odvětví. „Naším cílem je neustále přemýšlet, co jsou technologie a trendy budoucnosti. Když jsme investovali do Rohlíku, tak tuto firmu tradiční softwaroví investoři nechápali a takřka odepisovali, což nechceme, aby byl náš případ. I proto se aktivně díváme po všem, co může být v budoucnu zajímavé, jako jsou biotechnologie, nové materiály, zdravotnictví nebo biomedicína a mnoho dalšího,“ říká další z partnerů fondu Martin Rajčan.