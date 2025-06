Spojenci z NATO se zavázali vydávat do roku 2035 pět procent HDP na obranné výdaje a výdaje s obranou související, shodl se podle agentury Reuters summit v Haagu. Přezkoumání obranných výdajů se uskuteční v roce 2029. Spojenci rovněž znovu potvrdili svůj závazek ke kolektivní obraně, který je zakotvený v článku 5 smlouvy NATO.

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte již dříve několikrát zdůraznil, že není pochyb o tom, že Spojené státy jsou alianci věrné, včetně článku pět, tedy závazku ohledně vzájemné obrany. USA, které dnes na summitu reprezentoval prezident Donald Trump, ovšem očekávaly, že Kanada a Evropa navýší výdaje na obranu, což Rutte považuje za férové. Podle agentur Trump po cestě na summit vnesl určitou nejistotu do otázky, zda Spojené státy dodrží závazek ohledně vzájemné obrany. Závěrečná deklarace ze summitu ale tento závazek potvrdila.

Pokud jde o obranné výdaje, 3,5 procenta by mělo být určeno na armádu a 1,5 procenta na širší výdaje spojené s bezpečností, například na ochranu kritické infrastruktury, kybernetickou bezpečnost či budování zdravotnických zařízení.

Shoda spojenců podle českého prezidenta Petra Pavla znamená návrat k tomu, kvůli čemu aliance vznikla, tedy k principům kolektivní obrany, ale i odpovědnosti jednotlivých zemí za svoji připravenost. Ačkoli výhrady k plánu výdajů původně vyjádřilo například Španělsko, dnes cíl na summitu nikdo explicitně neodmítl, řekl Pavel. Někteří lídři států zdůraznili, že je podstatné, co za peníze bude pořízeno, doplnil.

Členské státy se podle Pavla shodly na potřebě další podpory Ukrajiny. Všechny země podle něj vnímají ruskou hrozbu s naprostou vážností. Kvalita a forma míru, až ho jednou bude na Ukrajině dosaženo, bude mít podstatný vliv na bezpečnost každého občana v Evropě, dodal prezident.

Macron: EU bude více zbrojit kvůli Rusku

Evropa bude investovat více do své obrany, aby dokázala lépe čelit ruské hrozbě, řekl na závěr summitu Severoatlantické aliance podle agentury Reuters prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron, který zároveň řekl, že po Evropanech nelze žádat více peněz na armádu, pokud povedou obchodní válku se Spojenými státy. Macron tak vyzval k rychlému uzavření obchodních jednání mezi Evropskou unií a USA.

Španělsko nebude navyšovat výdaje nad dvě procenta HDP, řekl Sánchez

Španělsko nebude navyšovat své výdaje na obranu nad dvě procenta HDP. Uvedl to po summitu španělský premiér Pedro Sánchez. Alianční země se přitom dnes shodly, že do roku 2035 zvýší výdaje na armádu a zbraně na 3,5 procenta HDP; dalších 1,5 procenta má jít na aktivity související s obranou. Americký prezident Donald Trump označil Španělsko za černého pasažéra a pohrozil mu dopady na vývoz do USA.

Sánchez dnes odpoledne uvedl, že parlamentu předloží vládní plán na obranu schválený v dubnu. „Plán nám stanoví cíl dosáhnout výdajů na obranu a bezpečnost ve výši dvou procent HDP ,“ uvedl Sánchez. Zároveň poukázal, že od roku 2018, kdy se dostal do čela vlády, se výdaje na obranu zvýšily o 70 procent. Výdaje ve výši dvou procent HDP označil španělský premiér za cíl „dostatečný, realistický a hlavně slučitelný s naším sociálním modelem“.

Trump se podle Merze na summitu NATO jasně přihlásil k závazku společné obrany

Americký prezident Donald Trump se na summitu Severoatlantické aliance v Haagu jasně přihlásil k závazku společné obrany v případě napadení. Po skončení vrcholné schůzky to podle agentury Reuters prohlásil německý kancléř Friedrich Merz. Ten novinářům rovněž řekl, že na okraj summitu měl příležitost s Trumpem hovořit a přitom ho vyzval ke zpřísnění sankcí proti Rusku, které v únoru 2022 napadlo Ukrajinu.

Trumpova dřívější vyjádření, ve kterých kritizoval především nízké výdaje evropských členů NATO na obranu, vyvolávala pochybnosti, zda by Spojené státy pod jeho vedením přišly Evropě v případě války na pomoc. Podle Merze se ale šéf Bílého domu na vrcholné schůzce vyslovil jasně.

„Trump na tomto summitu velmi jasně vyjádřil svůj závazek k článku pět NATO,“ řekl Merz. Zmíněný článek považuje útok na některého člena aliance za útok proti všem a zavazuje tak ke kolektivní obraně. Tento článek je proto považován za pilíř obranné aliance.

Trump na závěr summitu vyzdvihl slib spojenců v NATO zvýšit výdaje na obranu

Trump vyzdvihl závazek spojenců v rámci Severoatlantické aliance zvýšit výdaje na obranu a poznamenal, že tyto peníze musejí být použity k nákupu vojenské techniky, nejlépe ze Spojených států, a nikoliv na byrokracii. Šéf Bílého domu na tiskové konferenci v závěru summitu NATO v Haagu také zopakoval, že nedělní americký útok na íránské jaderné provozy zničil íránský jaderný program, a poznamenal, že 12 dní trvající válka mezi Íránem a Izraelem skončila. Zároveň ale připustil, že konflikt může znovu propuknout.

Trump si na dnešní tiskové konferenci připsal zásluhy za tento příslib spojenců a zopakoval, že USA platí nejvíc. „Je to obrovský úspěch pro Spojené státy, protože jsme dávali mnohem víc, než je náš spravedlivý podíl,“ poznamenal. Zvýšení obranných výdajů z dvou procent na pět procent je podle něj důležité pro bezpečnost Evropy i pro bezpečnost celého světa.

„Dnešek je velkým dnem pro NATO,“ prohlásil Trump v zaplněném tiskovém sále. Evropské státy se podle něj snažily zvýšit obranné výdaje posledních dvacet, třicet let, ale k ničemu to nevedlo. Ocenil, že se rozhodly více investovat i země, které dosud dávaly na obranu málo. Španělsko, které bylo jedním ze spojenců, kteří nový cíl zpochybňovali, Trump kritizoval. „Myslím, že je hrozné, co Španělsko dělá,“ uvedl. Španělské ekonomice se podle něj vede velmi dobře, takže „nevím, v čem je problém“.