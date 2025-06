Deset nejrychleji rostoucích ekonomik světa v roce 2025. Za překvapivými vítězi stojí krveprolití i turisté

7. Ropa, mládí a čínské peníze táhnou Ugandu nahoru

Růst HDP: 7,5 procenta

Země těží z přírodního bohatství, úrodné půdy i mladé populace, i když její hospodářství dlouhodobě trpělo nestabilitou, korupcí a nedostatečnou infrastrukturou. | Zdroj: profimedia.cz

Další africkou zemí je v tomto srovnání je Uganda, východoafrická země s více než 45 miliony obyvatel. Podle prognózy IMF ugandská ekonomika poroste o 7,5 procenta. Země těží z přírodního bohatství, úrodné půdy i mladé populace, i když její hospodářství dlouhodobě trpělo nestabilitou, korupcí a nedostatečnou infrastrukturou. I tak ale v posledních letech dochází k určité stabilizaci a posílení investičního prostředí, které společně s klíčovými projekty umožňuje dynamický ekonomický vzestup.

Tahounem růstu je především rozvoj ropného průmyslu. Po letech příprav by se měly spustit první rozsáhlé těžební operace v oblasti Albertova jezera a zároveň dokončen ropovod vedoucí do Tanzanie, což umožní export na mezinárodní trhy. Kromě ropy se rozvíjí také infrastruktura, zemědělství a stavebnictví, a to s výraznou pomocí zahraničních investic, zejména z Číny. Významné jsou i investice do energetiky a dopravních sítí, které mají zlepšit vnitrostátní propojení.