V tomto vydání se dozvíte✅

Bitcoin kolem 100 tisíc dolarů

Nový díl e15 Investičního portfolia

Odchod čínských firem z amerických burz

Stručně 📻

Bitcoin se houpe kolem hranice 100 tisíc dolarů

O víkendu se Bitcoin propadl až na 98 000 dolarů. Investory vyděsila eskalace napětí mezi USA a Íránem poté, co americká armáda zaútočila na íránská jaderná zařízení a Teherán pohrozil uzavřením Hormuzského průlivu – klíčové tepny globální ropné logistiky. Výprodej akcelerovala vlna likvidací dlouhých pozic v hodnotě přes 300 milionů dolarů, což zvýšilo tlak na cenu.

Propad ale netrval dlouho – Bitcoin se rychle vzpamatoval a v pondělí se opět obchoduje nad psychologicky důležitou hranicí 100 000 USD, aktuálně za zhruba 101 500 USD. Trhy však zůstávají nervózní a investoři budou v příštích dnech citlivě reagovat nejen na geopolitiku, ale i na klíčová americká ekonomická data.

V pondělí budou zveřejněny PMI indexy z výroby a služeb, ve čtvrtek dorazí údaj o HDP a v pátek sledovaný PCE index, který Fed používá pro měření inflace. „Pozornost se zaměří i na vystoupení šéfa Fedu Jeroma Powella, který bude v úterý a ve středu obhajovat měnovou politiku před Kongresem. Tón jeho projevů může zásadně ovlivnit další směřování trhů – nejen Bitcoinu, ale i širšího finančního prostředí,“ říká pro investiční newsletter Simon Peters, analytik kryptotrhů společnosti eToro.

Investiční portfolio e15 🎤

e15 Investiční portfolio je zpět s dalším dílem. Spolu s pravidelným hostem, analytikem Tomášem Cvernou ze společnosti XTB, se nejprve zaměříme na aktuální makroekonomickou situaci. Věnujeme se i napětí na Blízkém východě a jeho dopadům na akciové trhy. Shrnememe vývoj obou portfolií a přidáme jednu novou, defenzivně laděnou akcii.

Investiční portfolio e15: Geopolitické i akciové napětí, kam se v těchto časech vydat? • Zdroj: e15

„Akciové trhy se pohybují převážně do strany. Krátkodobou volatilitu způsobuje vývoj na Blízkém východě, kde do konfliktu mezi Izraelem a Íránem vstupují i Spojené státy. Na akciová portfolia to však zatím nemá výrazný dopad – ropa i zlato spíše reflektují stabilitu a nečekají další eskalaci. Mezitím americký Fed zveřejnil makroekonomickou projekci, která potvrzuje, že stagflace je jeho základní scénář. To znamená pomalejší snižování sazeb – letos zřejmě maximálně dvakrát, což jsme již očekávali.

Vysoká geopolitická a ekonomická nejistota brání trhům ve výraznějším růstu. Do portfolia jsme nově zařadili jeden nový titul, u ETF strategie pokračujeme v pravidelných nákupech – navzdory nejistotě,“ uvádí analytik finančních trhů společnosti XTB Tomáš Cverna.