Bašta - užitečný predátor. Trollové můžou Babiše obrat o hlasy | E15.cz

Máte-li v kampani dvě figury s nesporným komickým talentem, jde to samo. A tak není divu, že v posledních dnech, kdy už je lid vážností kandidátských orlojů unaven, přichází vytříbená hra: Intelektuální twitterová bublina kolem politického marketéra Jakuba Horáka a konzultanta prokrastinace Petra Ludwiga spustila trollí farmu, jejímž cílem je zvýšit preference ospalého kandidáta SPD Jaroslava Bašty na úkor Andreje Babiše.

A tak lidé, které je těžko možné podezřívat z podpory SPD, sdílejí do vlasteneckých skupin letáčky a slogany vykreslující Baštu jako jediného národního kandidáta, který nepošle naše děti a vnuky do války, zachrání nás před EU a tak podobně. Vše přirozeně vyvedené v barvách a fontech, které jsou nejlepší poctou starému dobrému Malování ve Windows, aby byl vlastenecký feeling co možná dokonalý.

Babiš je vděčným terčem trollingu

S podobnou recesí, která útočí na předpokládané ne zcela rozvinuté rozpoznávací schopnosti některých voličských skupin, má ostatně hnutí ANO neblahou zkušenost. V roce 2019 ve volbách do Evropského parlamentu Babišovce vytrollilo hnutí nazvané „ANO, vytrollíme europarlament“.

Marně se Babiš a spol. rozčilovali, že šlo o zlý úmysl škodit a že se lidem mohou názvy poplést. Hnutí se sice do europarlamentu nedostalo, pobralo ale víc než 1,5 procenta hlasů a také státní příspěvek. Především se ale ukázalo, že úspěch recesistického hnutí v jednotlivých krajích kopíroval úspěch ANO, neboli se trolling vydařil a Babiše obral.

Za nynější recesí je celkem střízlivý kalkul. Volby mají rozetnout nerozhodnutí voliči, kterých je prý asi třetina. A jsou mezi nimi dvě skupiny – ti, kteří se rozhodují mezi Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem, a pak lidé, kteří hledají méně systémového kandidáta.

Bašta může Babiše obrat

Babiš by si pro hlasy „z Václaváku“ rád došel, bude je potřebovat. A tak chladný kalkul říká, že každý růst Jaroslava Bašty, zatím se krčícího někde kolem čtyř procent, půjde na Babišův úkor. Čistě z pohledu zákona je zmíněný trolling problematický, za hranou pravidel. Organizovaná podpora pro kandidáta SPD nejspíš neujde pozornosti dohledového úřadu, který ovšem za pár let existence proslul zejména neschopností řešit fauly v reálném čase.

Někdo se asi velmi rychle začne vztekat, celkově je ale česká společnost vůči politické recesi velmi tolerantní. Ocení ji podobně, jako když před prvním kolem voleb Petr Pavel oznámil, že získal zpět prezidentskou standartu, ale na Hrad ji vrátí, jen pokud se prezidentem nestane Babiš.

Čisté to není, ale mrk mrk, víme přece svoje. Kampaň je ve finále a do otevření volebních místností zbývají čtyři dny. Právě před deseti lety před první přímou volbou vypadala situace následovně: V posledním průzkumu PPM FACTUM měl do druhého kola s jasnou převahou postoupit z prvního místa Miloš Zeman (25,1 procenta) spolu s nestranickým Janem Fischerem (20,1 procenta). Teprve za touto vedoucí dvojicí byl týden před volbami s odstupem výtvarník Vladimír Franz (11,4 procenta) a až pak Karel Schwarzenberg (11,0 procenta). Vypadalo to, že se nemůže nic stát. Leda by přišel nějaký kouzelník.

