Štěpán Hájek: Recese v USA se oddálila. Není to ale důvod k radosti | E15.cz

Jednou z hlavních letošních obav v USA je potenciální recese. Očekává se však, že inflace tento měsíc podpoří ekonomiku, což by mohlo oddálit riziko recese do konce roku.

Ano, slyšíte správně, právě inflace totiž bude stát za vyššími kompenzacemi, které tradičně začátkem roku americká vláda upraví o vyšší míru inflace z minulého roku. Pokud se tedy američtí spotřebitelé poslední týdny dostávali do čím dál horší finanční situace a rozmýšleli se nad každou položkou, první měsíce letošního roku mohou být ve znamení vylepšení kupní síly a podpory spotřeby. Jde o tradiční krok na začátku každého roku, který však bude stát miliardy dolarů a dost zásadně může ztížit boj s inflací.

Jedním z hlavních důvodů je, že několik finančních opatření včetně plateb sociálního zabezpečení, daňových pásem a platových tarifů pro vládní pracovníky bude upraveno tak, aby zohledňovalo míru inflace. Nejde o nic neobvyklého ani v dalších západních zemích.

Ve Spojených státech však začal minulý rok tvrdý boj s inflací a velikosti kompenzací jsou v mnoha případech velmi štědré. Vedle zpomalení inflačních tlaků je potřeba ukotvit vysoké inflační očekávání níže a zamezit roztočení inflační spirály. Očekává se, že tyto úpravy, ke kterým dochází každoročně v lednu, zvýší příjmy domácností o přibližně 200 miliard dolarů neboli jedno procento disponibilního osobního příjmu. Američané tak dostanou dodatečný stimul k další spotřebě, kterou by možná kvůli vysoké inflaci pozdrželi, ale nyní vidíme, že poptávkové tlaky na další růst inflace mohou přetrvávat.

Očekává se, že samotná úprava sociálního zabezpečení tento měsíc přinese růst výdajů o 7,3 miliardy dolarů s celkovým ročním nárůstem téměř 90 miliard dolarů pro více než 50 milionů příjemců. Příjemci sociálního zabezpečení získají od ledna navíc 8,7 procenta. To je nad průměrnou mírou inflace za rok 2022, která byla na úrovni 7,1 procenta. Úpravy daňových pásem navíc zprostředkují větší daňové škrty pro osoby se zdanitelnými příjmy nad 44 725 amerických dolarů a úpravy minimální mzdy v některých státech také zvýší příjmy pracovníků. Vládní zaměstnanci pak dostanou přidáno 4,6 procenta.

Můžeme očekávat, že kombinace těchto úprav příjmů spolu s klesajícími cenami benzinu a tlakem na snižování cen spotřebního zboží udělá letošní leden v USA jedním z nejsilnějších měsíců pro zvýšení reálného příjmu v historii. I když to nemusí být vítaná zpráva pro Federální rezervní systém (Fed), mělo by to poskytnout určitou podporu pro celkový americký hospodářský růst.

Riziko recese je tím pádem oddáleno, ale není se proč radovat. Větší chuť utrácet jde totiž proti Fedu, který bude muset zůstat agresivnější po delší dobu. To může recesi v konečném důsledku ještě více prohloubit.