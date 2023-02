V čele Českého telekomunikačního úřadu skončila neoblíbená šéfka | E15.cz

„Toto její rozhodnutí vítám a jediné, co mu mohu vytknout je, že nepřišlo dříve.“ Těmito slovy okomentoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela fakt, že se končící předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hana Továrková rozhodla nepokračovat ani jako řadová členka Rady. Dalo by se říci, že ze struktur tuzemského telekomunikačního regulátora zmizela vůbec nejméně oblíbená šéfka v jeho historii.

Předseda regulačního orgánu ze své podstaty nemůže být nikdy všeobecně oblíbený. Například Pavla Dvořáka neměli rádi koncoví uživatelé, byl ale celkem v oblibě u operátorů. Dvořák uchovával status quo a proslul érou, kdy Češi měli jedny z nejhorších cen volání a dat ve vyspělém světě. Dělal i takové věci, jako třeba v roce 2013, kdy zrušil aukci frekvencí pro 4G/LTE sítě, protože se prý nabídky operátorů vyšplhaly příliš vysoko.

Po něm přišel Jaromír Novák. Ten se stal oblíbeným u zákazníků a získal si respekt odborné komunity, naopak z něj ale nebyli nadšení operátoři. Velkým protivníkem se ukázal také tehdejší dvojministr Karel Havlíček (ANO). Novák kvůli Havlíčkově tlaku na změnu podmínek aukce pro 5G frekvence raději rezignoval. Tím přenechal pozici pro Havlíčkem vybranou Továrkovou. Vzniklo dynamické duo českých telekomunikací.

Továrkovou v oboru neměl rád nikdo. Předsedkyně si nedokázala vybudovat žádné spojence. Poštvala proti sobě poslance, senátory, operátory, aktuálního ministra průmyslu a dokonce zaměstnance samotného ČTÚ. Atmosféra na úřadě byla podle insiderů nesnesitelná až příšerná. Dusno bylo také v Radě ČTÚ, kde probíhaly hádky.

Továrková také byla známá svými neprůhlednými zákulisními hrami. Lidem z různých táborů tvrdila k tématům různé věci. Naposledy například části lidí na úřadě řekla, že rezignuje, a další části, že nikoliv.

Zřejmě jejím největším fiaskem je pak zpackaná aukce na frekvence pro aktuálně budované 5G sítě. Zde se ke kritice plánu Havlíčka a Továrkové připojil celý trh. Cílem aukce bylo přilákat menší operátory, kteří by vytvořili konkurenci pro „velkou trojku“. Tehdejší premiér Andrej Babiš hlásal, jak komunikuje s velkými mezinárodními hráči, kteří do Česka chtějí přijít. Do aukce se ale žádný z nich nepřihlásil.

Na vině byly špatné podmínky. Noví hráči měli získat přístup k částem sítí O2, T-Mobilu a Vodafonu za výhodných velkoobchodních podmínek. Ty se ale ukázaly jako nevýhodné. Například ostravská firma Poda před pár dny své frekvence v pásmu 3,7 GHz prodala Vodafonu a už předtím avizovala, že se jí kvůli podmínkám nevyplatí do stavby sítě investovat.

Frekvence 3,7 GHz vydražily ještě Nej.cz ze skupiny Kaprain Karla Pražáka a Nordic Telecom Tomáše Votruby. Kaprain frekvence pro 5G vyčlenil do dceřinky Incrate a snaží se je nabízet na trhu. Nej.cz v posledních letech skoupil řadu poskytovatelů internetu a nyní je celá firma k prodeji. Spekuluje se o zájmu PPF. Pokud by se tak stalo, Nej.cz by zamířila majiteli O2 a Cetinu. Aktivním nakupujícím na trhu je také ČEZ. U Nordicu je situace nejasná.

Aukce do jisté míry přilákala spekulanty. Operátoři kvůli rozdrobení získali menší spektrum, což je může znevýhodňovat u budování sítí pro náročnější 5G aplikace. Frašku kolem aukce potvrdil i Nejvyšší kontrolní úřad, který uvedl, že aukce nesplnila očekávání, nepřinesla čtvrtého operátora, nevedla ke snížení cen pro zákazníky a do státního rozpočtu přinesla méně, než se čekalo.

Továrková také po svém jmenování do funkce šéfky ČTÚ působila v devíti firmách, které od státu od roku 2016 získaly zakázky za zhruba miliardu korun. V následujících letech kvůli tomu vedla spory.

Továrková má na letošek jistý post místopředsedkyně organizace BEREC sdružující evropské telekomunikační regulátory. Jejím nástupcem se stal náměstek ČTÚ Marek Ebert, který v rozhovoru pro Lupa.cz aukci 5G zkritizoval. V odborné komunitě má dobré renomé a z trhu zaznívají mírně pozitivní ohlasy.