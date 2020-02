Zápisník Daniela Nováka: Stutox čápům | E15.cz

Teplá zima přiměla k brzkému návratu do české kotliny první čápy, hlásí ornitologové. Kromě příznivého počasí to letos budou mít čápi jednodušší s lovem své oblíbené pochoutky, hrabošů. Zblblí Stutoxem se už nebudou tolik mrskat, a ptáci je tak budou moci lépe dopravit do zobáků i drobotině na komínech. Navíc si tím na podzim ušetří namáhavou cestu do teplých krajin.