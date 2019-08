Zápisník Dušana Kütnera: Zpátky na silnice | E15.cz

Celníci se o víkendu vytáhli. Vzali si na paškál jeden z největších drum and bassových festivalů na světě Let It Roll v Milovicích a na místě mimo jiné zajistili 1076 gramů marihuany, 31 gramů pervitinu, 312 kusů extáze, 28 gramů amfetaminu, 43 gramů hašiše, 60 gramů kokainu, 17 kusů LSD a 180 kusů lysohlávek. Vzhledem k nadprůměrnému počtu hudebních festivalů v Česku mají celníci od jara do podzimu opravdu co dělat. Snad nezapomenou ani na nelegální a smrtící methylalkohol.