Zápisník Jany Havligerové: Ó my se máme | E15.cz

Premiér Andrej Babiš odmítá docházet do sněmovny v době, kdy mají členové vlády odpovídat na písemné interpelace. Jak sdělil pirátskému poslanci Jakubu Michálkovi, tento pravidelný bod schůzí je dobrý pouze k tomu, aby dotazující se zákonodárci exhibovali. Bude to prostě bez Babiše. A jestli budou Piráti dál otravovat, možná jim rozdupe košíček.

Civilní kontrarozvědka nežádala utajení celé zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. A nehodlá ani využívat informace z kamer o průjezdu aut. Přesto, že jí to zákony umožňují. Za tajnou službu to oznámil předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Pavel Bělobrádek. Aha, takže Státní fond dopravní infrastruktury všechna krytí chystal jen pro strýčka Příhodu.

Primátor Zdeněk Hřib ohlásil, že vedení Prahy plánuje průzkum na přejmenování Lítačky, respektive mobilní aplikace PID Lítačka, na kterou je možné nahrát kupony s předplatným jízdného. Plastové kartě, alespoň zatím, by měl název zůstat. Ó my se máme. Máme na blbosti.