Zápisník Jany Havligerové: Omezit by se měli i politici | E15.cz

Vedení KSČM zrušilo kvůli epidemii nákazy koronavirem volební sjezd, který byl původně plánovaný na duben. Na novém termínu se komunisté nedohodli. Jeden předseda jedné parlamentní strany je přinejmenším na čas zachráněn.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý soudí, že by každá rodina po skončení epidemie měla dostat příspěvek tisíc korun na dovolenou v tuzemsku. Podle něj je nutné dát občanům možnost si odpočinout. Není nad dobrý nápad v pravý čas. Rada pro sociální demokracii: Zakažte mu Facebook. Nebo na pana poslance raději hoďte síť. Alespoň dočasná izolace od sociálních sítí by prospěla i dalším čelným politikům. Nemuseli by tak často odvolávat to, co odvolali, a slibovat to, co slíbili.